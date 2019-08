C'è un nuovo Simone in città!

L'estroverso cantautore romano Simone Barotti si prepara all'uscita del suo nuovo singolo "Quando spegni la luce". Lo abbiamo raggiunto come promesso per fargli 10 domande.



Buongiorno Simone , ti abbiamo visto ballare sulle note di un samba, rappare e proporre brani rock fino a duettare su pezzi struggenti. Ad ottobre uscirà il tuo nuovo singolo "Quando spegni la luce", cosa ci dobbiamo aspettare?Stavolta abbiamo fatto le cose in grande. L'etichetta mi ha permesso di pubblicare due versioni del singolo. Una sarà solamente piano e voce (di cui sono follemete innamorato) l'altra avrà un sound d'avanguardia e probabilmente sarà destinata alle radio.



Che brano è "Quando spegni la luce"?E' un brano che racconta lo stato d'animo che si prova quando si percepisce che una storia sta finendo. Ma è prevalentemete un viaggio dentro se stessi. Rendersi conto che una storia sta finendo non è facile mai.



Che rapporto hai con l'amore?L'amore è una cosa che ci accompagna ogni giorno. Ci sono diversi tipi di amore. Alla fine è importante riuscire a viverli tutti.



E si puo' dire che sei innamorato in questo momento?Si sono "follemente innamorato" ah ah ah!



Vieni dalla pubblicazione di due Ep molto fortunati. Come si affronta l'uscita di un nuovo brano in questi casi?Credo che la gente abbia voglia di "verità". C'è sempre grande tensione intorno a me quando faccio uscire qualcosa perchè spesso si è detto che non ho uno stile musicale preciso e che gli ascoltatori restano disorientati. Ma non credo che chi ascolti musica si basi sul genere e basta. Se un brano è bello credo sia piu' che sufficiente perchè lo si apprezzi. Non posso mica fare "Nel disordine che c'è 2 - la vendetta" ti pare?



Immagino di no. Seguirà un album dopo l'uscita del singolo? Stiamo preparando un album si. Non so bene se uscirà proprio dopo il primo singolo oppure se faremo uscire un altro brano e poi il disco.



Mi hai anticipato che ci sarà una sorpresa importante per il video..Abbiamo un "contatto" che stimo molto professionalmente. Vediamo se riusciremo a farlo partecipare al video. Sarebbe bello .



Come mai questa volta hai deciso di uscire dopo l'estate?Perché prima dell'estate sono stati lanciati i due dischi precedenti. Basta. Cambiamo stagione no? Ahahahah



"A cuore spento" è forse il tuo brano piu' noto. Ma è anche il tuo preferito?Sai che cambio la mia preferenza di continuo? In questo momento mi sono innamorato nuovamente de "Il cerchio"...ma tanto domattina ho già cambiato idea.



Se dovessi duettare con un personaggio noto chi sceglieresti?Sai che non lo so? In passato mi era stata già fatta questa domanda. Sto ascoltando Arisa in questo periodo. Il suo album è una bomba! Magari lei.



Grazie mille Simone . Ci "sentiamo" ad Ottobre.