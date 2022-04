Il 7 aprile del 1994, iniziava uno dei peggiori massacri della storia del ventesimo secolo, noto come il genocidio del Ruanda. Quel giorno, forze costituite dalla Guardia Presidenziale, dai famigerati gruppi paramilitari Interahamwe e Impuzamugambi, con il supporto dell'esercito governativo, imperversarono in tutto il paese armati di machete, armi da fuoco e mazze, sterminando in 100 giorni, dagli 800.000 a 1.000.0000 persone appartenenti alla minoranza Tutsi, ma anche hutu considerati moderati o collaborazionisti.

Per questo, quello del Ruanda, è passato alla storia come l’ultimo grande genocidio del ’900 se, per genocidio, si intende l’eliminazione deliberata e sistematica di un’etnia determinata. Fu in seguito all’abbattimento il 6 aprile del 1994, per opera di un missile terra-aria di origine ignota, dell' aereo con a bordo il Presidente Juvénal Habyarimana, espressione della maggioranza Hutu, e del suo omologo del Burundi che, il giorno dopo, iniziò la caccia alla popolazione Tutsi, ritenuta responsabile dell'uccisione del Presidente.

La lotta propagandistica tra tutsi e hutu, in un contesto di perenne attrito politico, era quantomeno secolare e venne spesso utilizzata dalle potenze straniere per asservire di, volta in volta, i loro interessi geopolitici ed economici.

Quell'aprile del 1994 la propaganda hutu, invece, ebbe la sua occasione. Era rappresentata da Radio Télévision Libre des Mille Collines (Radio televisione libera delle mille colline) che, attraverso un’assillante tam-tam mediatico, fece circolare, nei celebri anatemi radiofonici, la voce secondo la quale i Tutsi stessero orchestrando un colpo di stato e che fossero un’etnia estranea al Ruanda, appoggiata da potenze straniere avverse e che era arrivato il momento di pareggiare i conti.

I tutsi venivano definiti, attraverso una sprezzante metafora entomologica, “scarafaggi”. Radio RTLM suggeriva alla popolazione di armarsi di machete (l’arma più reperibile) ed ogni altro tipo di arma bianca o da fuoco, in vista di una vendetta su larga scala, fino al segnale finale, quel 7 aprile, con il quale venne dato il via ufficiale al grande massacro. Stupisce ancora oggi che l'ONU (che si rivelò all'epoca impotente come oggi) e gli osservatori internazionali avessero sottovalutato e minimizzato a lungo le minacce degli ideologi hutu attraverso la Radio RTML.

Ricordiamo, che la suddivisione etnica tra hutu e tutsi era tradizionalmente più su base socioeconomica che razziale; i primi, agricoltori demograficamente numerosi e con scarso potere politico e intellettuale e i secondi, considerati la classe aristocratica minoritaria, con possedimenti in terra e bestiame e il controllo del potere politico.

Furono le potenze coloniali (in particolare i Belgi) a teorizzare nell’800, in un'epoca di approccio positivista e meccanicista e di sviluppo delle scienze empiriche, le forzature antropometriche di razza. Si cominciò a parlare di differenza fisica e somatica dei tutsi rispetto agli hutu. La statura più alta dei tutsi, alcuni caratteri somatici, come il viso allungato, il naso stretto e allungato e la carnagione più chiara erano caratteristiche pretestuose che li facevano assimilare alle popolazioni dell’Africa centro-orientale, come etiopi, eritrei e somali. Gli hutu, invece venivano descritti razzialmente più tipicamente appartenenti all’areale dell’Africa nera centro-occidentale.

In realtà, se è vero che una parte della popolazione potesse essere originaria dei territori dell’Africa centro-orientale e nord-orientale, queste differenze non erano così nette e palpabili nella popolazione reale, che nel frattempo si era in parte rimescolata e che era abituata ad una convivenza secolare, seppur con l’intervallo di conflitti civili. Questa differenza, quindi puramente teorica, tra i due presunti estremi razziali, rappresentati, come detto, da un lato dagli hutu, più piccoli, con naso schiacciato e più scuri e i tutsi, più alti, longilinei e più caucasici, venne utilizzata in maniera capziosa e criminale, per definire una superiorità razziale e intellettuale dei secondi rispetto ai primi. Fu questa distinzione e discriminazione antropologica ad essere spregiudicatamente riutilizzata durante le campagne di sterminio.

Il genocidio del Ruanda, in termini di mezzi impiegati, fu quello più simile agli eccidi compiuti nelle epoche antiche e pre-moderne. I tutsi, vennero “scovati” casa per casa, strada per strada finanche nelle chiese, nello sprezzo totale persino della comune fede religiosa di tutsi e hutu, e finiti o feriti a morte a colpi di machete, un’arma in grado di provocare mutilazioni e ferite dolorosissime ed una morte veramente atroce, il più delle volte lenta e tra mille agonie. Se poi vogliamo applicare concetti di “produttività” occidentale ad uno sterminio, cioè la capacità di eliminare in maniera sistematica il maggior numero di persone nel minor tempo possibile, allora possiamo affermare che il genocidio del Ruanda superò tutti gli altri avvenuti nella storia. Cento giorni per 1.000.000 di morti.

Quello che avvenne dopo, con la liberazione del paese ad opera del FNL ruandese; con la conseguente fuga di una massa enorme di hutu in Congo (e oggi sono ancora lì in attesa di riprendersi un giorno il potere); la carcerazione finale di un altissimo numero di loro, sospettati di aver partecipato al massacro; e il processo ad opera del tribunale internazionale, è ormai nei libri di storia.

Tra le numerose teorie cospirazioniste che circolavano all'epoca, vi era quella, secondo la quale, dietro il massacro si nascondeva lo scontro geopolitico tra la Francia, sostenitrice del fronte hutu francofono, e la Gran Bretagna, sostenitrice invece degli interessi tutsi, di lingua anglofona.

Chi, come me, aveva poco più di vent’anni all’epoca, ricorderà i cadaveri sbiancati dall’ammollo, scivolare a migliaia tra i meandri del fiume Nybarongo o lasciati imputridire nelle sue anse. Sono immagini, che mi hanno sconvolto e mi avevano, già all'epoca, totalmente disilluso sulle prerogative pacifiche del genere umano. Sono uno di quelli che non ha dovuto aspettare la terrificante guerra in Ucraina, per realizzare che il mondo dell’era antropica era, è e sarà sempre, un posto pericoloso in cui vivere e che la propaganda, sulla quale scriverò un prossimo articolo, ha il potere ciclico di generare in un determinato punto dello spazio e del tempo, tragedie immani che ci lasciano interdetti ogni volta. Ricordiamo che gli anni '90 furono (a dispetto di chi parla di una specie di Pax Augustea lunga 80 anni) tra i più sanguinosi della storia. Di quegli anni furono, solo per citare alcuni esempi, le stragi curde del regime baatista di Saddam Hussein, la prima guerra del Golfo (1991-92) intrapresa dagli americani per difendere il Kuwait dal tentativo di invasione irachena e le guerre fratricide della ex-Iugoslavia.

Gli anni '90 inoltre, contenevano i segni precursori (per via dell'instabilità geopolitica seguita la disgregazione dell'impero sovietico) del conflitto che stiamo vivendo drammaticamente oggi.