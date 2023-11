Max Verstappen ha dominato anche la gara Sprint di Interlagos, valida per il Gran Premio di San Paolo 2023, bruciando al via, dalla seconda casella della griglia, Lando Norris (McLaren), miglior tempo nelle qualifiche della mattina.

Il pilota olandese della Red Bull, dopo aver conquistato la testa già alla prima curva, ha gestito brillantemente il resto della mini-gara, imponendo un ritmo che si è rivelato insostenibile per quasi tutti gli altri concorrenti.

Comunque ottima la prestazione di Lando Norris che, dopo aver dovuto lottare con la Mercedes di Russell nei primissimi giri, è riuscito a tagliare il traguardo in seconda posizione a poco più di 4 secondi dal vincitore e con un ampio margine sugli inseguitori, a partire da Sergio Perez, che con l'altra Red Bull si è classificato terzo a 9 secondi dal pilota inglese.

Dopo un avvio più che complicato, con i passare dei giri il messicano è riuscito a recuperare posizioni su posizioni, conquistando il terzo gradino del podio anche grazie al crollo delle prestazioni delle due Mercedes nell'ultima parte di gara. Partito a razzo le due vetture della scuderia anglotedesca hanno finito la gara quasi al rallentatore.

Russell è comunque riuscito a salvare il quarto posto, mentre Hamilton, nell'ultimo giro, si è visto scavalcare da Leclerc (Ferrari) e Tsunoda (Alpha Tauri), arrivando solo settimo, ma rischiando di farsi beffare all'arrivo dalla Ferrari di Sainz, ottavo e ultimo pilota a punti, e dall'altra Alpha Tauri di Ricciardo. Oscar Piastri (McLaren) chiude la top ten, davanti le due Aston Martin di Alonso e Stroll.

Per il Gran Premio, che domenica prenderà il via alle 18, Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ha commentato così le possibilità delle rosse:

"Il nostro obiettivo è la gara di domani e le nostre scelte sono state in questa chiave. Domani avremo un set di gomme morbide nuovo e potrà essere un vantaggio. Oggi abbiamo fatto del nostro meglio con delle soft usate e si è dovuto anche agire in maniera conservativa per le alte temperature del motore.Siamo convinti di avere quindi un vantaggio per domenica e ci conforta anche il rendimento della nostra macchina rispetto alle Mercedes, che erano nelle nostre stesse condizioni.La Sprint Race è qualcosa che piace molto ai tifosi, ma va migliorato rispetto alle scelte di gomme che si possono fare. Nel nostro caso, noi abbiamo deciso di privilegiare la gara che assegna il maggior numero di punti, ovvero quella di domani".