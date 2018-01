Mercati, l'oro vola verso i 1350 dollari l'oncia

Dopo aver messo su un 2017 "da urlo", con un +13% e la migliore performance da 7 anni a questa parte, l'oro ha cominciato anche l'anno nuovo con un rally impetuoso.

Incide molto la debolezza del dollaro USA - che da mesi arranca - malgrado la FED sia pronta a effettuare altri 3 rialzi dei tassi nel corso dei prossimi 12 mesi, che ha favorito una crescita generalizzata intorno alle quotazioni dei metalli.

Quale sarà l'andamento per la quotazione dell’oro anche nelle prossime settimane? Tutto dipenderà da quello che accadrà al dollaro, sul quale - ora come ora - non soffiano venti favorevoli.