Incontro speciale per William Imola. L’attore e cantautore ha infatti potuto conoscere e stringere la mano a Papa Francesco, al quale ha consegnato la copertina ufficiale di Show Me Love, singolo in collaborazione con il produttore rumeno Edward Maya. Un vero e proprio sogno che si è realizzato per l’artista di Frosinone, credente fin da bambino e certo del fatto che, all’interno del suo percorso artistico, Dio sia sempre presente.

A colpire William, tra le altre cose, sono state le parole di Sua Santità. “Quando il Santo Padre ha preso la copertina ufficiale, l’ha guardata e ha detto: ‘Ho visto questa, la conosco’. Non ho saputo più rispondere perché avevo il cuore a mille per la forte emozione, dicevo

continuamente grazie. Tutto questo è qualcosa di meraviglioso”.

Una prova di come Show Me Love, capace di raggiungere in sette mesi più di un milione di visualizzazioni su YouTube, sia entrata nel cuore delle persone, anche grazie al lavoro e alla dedizione di William Imola, che ha tenuto a ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile l’esperienza che ha vissuto, a partire dai suoi due collaboratori di fiducia Donato De Bonis e Pietro Mingarelli. Non a caso, sulla spinta dell’incontro con Papa Francesco, Imola ha invitato tutti quanti a credere sempre nei propri sogni “anche quando tutto sembra impossibile”.

Perché, se ci credi e investi fino in fondo, alla fine si realizzano. Perché l’amore mostra e genera altro amore. Proprio come dice nel suo singolo.