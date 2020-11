Calza indubbiamente a pennello l'appellativo di cannibale per Lewis Hamilton. Infatti, il campione del mondo, nonostante abbia stravinto anche in questa stagione, nel pomeriggio ha voluto conquistare anche la pole del Gran Premio del Bahrain, la decima della stagione.

Hamilton, che due settimane fa alla guida della Mercedes ha conquistato il suo settimo titolo mondiale in Turchia, ha fatto segnare il tempo di 1:27.264, più veloce di 289 millesimi rispetto al suo compagno di squadra Valtteri Bottas.





LEWIS: “The continuation of what we do as a team amazes me. These guys are going to be away from their families now for three weeks and I’m so grateful to them. The lap started off well and was a good one overall, so I was happy with it in the end”#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/t3UY4xrFBN