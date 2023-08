The Beach Luxury Club e Domina Coral Bay, punti di riferimento per chi ha voglia di rilassarsi e poi scatenarsi a Sharm El Sheikh, si uniscono per Ferragosto 2023, per proporre una cena evento. Sul palco più emozionante del Sud Sinai, nel bel mezzo del deserto, si esibiranno gli artisti di Beach Luxury Club. Sarà una imperdibile cena spettacolo nel deserto, seguita da uno scatenato dj set, il tutto in una location che emoziona già da sola... Per chi non lo sapesse, al The Beach il team artistico è composto da professionisti dello show che si esibiscono nei top club e nei teatri di tutto il mondo. E i piatti di The Beach mettono insieme tradizione mediterranea, cucina internazionale... il tutto un twist particolare. Riassumendo, un Ferragosto a Sharm da non perdere.



E che succede invece in Sicilia, dove The Beach Luxury Club prende vita a Santa Flavia (Palermo), presso Domina Zagarella? Dal 2 agosto, ogni martedì dalle 20 va in scena un aperidinner & dj set davvero hot. La location, che ha una vista mozzafiato sul mare, mette in scena anche piatti e drink d'eccellenza, oltre ad un sound pop dance coinvolgente. Riassumendo, un mix vincente. La serata, su prenotazione, è aperta agli ospiti della struttura e anche a chi soggiorna altrove ha una formula 'easy chic' che facilita il divertimento: aperitivo a buffet €25 con drink di prosecco o vino oppure ingresso dopo cena 15€ con un drink. I soci D Club hanno libero accesso, sempre su prenotazione. In collaborazione con Club Loda e No Name.



A The Beach Luxury Club @ Domina Zagarella ogni venerdì dal 4 agosto '23 si continua a ballare... e non solo, sempre dalle 20 in poi. Il panorama sul Golfo emoziona allo stesso modo (l'Aperitivo a buffet con drink costa €30 con drink, per il resto la formula è analoga), ma la musica è diversa, ovvero c'è un piacevole sound anni '90 che fa scatenare. Per l'opening del 4 agosto, va in scena un dinner show d'eccellenza mentre in in console si alternano Mauriziotto, Scancarello e La Rosa. Drums Live a cura di Cristian Vinci. The Beach Luxury Club Sicily c/o Domina Zagarella Sicily - Santa Flavia (Palermo), via Nazionale n. 77.



Cos'è The Beach Luxury Club

https://www.thebeachluxury.com/

The Beach Luxury Club è un sogno total white da vivere sulla spiaggia di Domina Coral Bay, a Sharm El Sheikh o a bordo piscina, di fronte al mare di Santa Flavia (Palermo), presso Domina Zagarella Sicily, con vista sul Golfo di Porticello. Lo staff solletica il palato con piatti di ispirazione mediterranea, sushi e thai, alle 9 del mattino alle 2 di notte. Di giorno si ozia comodamente sdraiati sui lettoni a baldacchino. Di sera ci si godono dinner show internazionali e poi dj set scatenati.