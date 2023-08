27/8 Barbariccia Beach con Massimino Lippoli ed il 30 agosto ecco Sunset On Hills



Domenica 27 agosto '23 DV Connection al Castello degli Angeli di Carobbio (BG) propone un pool party decisamente scatenato. E' Barbariccia Beach. Già dalle 14:30 e fino a tardi, è un evento tutto da vivere con gli amici, nel verde... E' davvero il modo giusto per concludere l'ultimo weekend di agosto nel modo giusto. In console ci sono due professionisti del ritmo e della musica davvero unici nel coinvolgere ogni tipo di persona: Robbie Dox e uno special guest d'eccezione, Massimino Lippoli, una vera leggenda quando si tratta di house italiana.



Non è tutto. Mercoledì 30 agosto DV Connection, l'agenzia di Damiano Vassalli propone Sunset on Hills. L'appuntamento è una serata in vigna coi fiocchi, prende vita alla Tenuta Celinate di Scanzorosciate (BG). Pic nic & dj set. C'è tutto e di più. Il programma è all'altezza delle aspettative dei più esigenti, in ambito drink, food, musica, relax e dintorni. Si prende l'aperitivo al fresco, in una verde tenuta e si spezza il ritmo ossessivo della settimana con un po' di risate con gli amici, ovviamente con il giusto sound, quello che mette il sorriso.



INFO 3494410654

www.dvconnection.it