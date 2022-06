Bergoglio, nel corso dell’udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, invita a contrastare il "mito dell’eterna giovinezza" che porta in tanti a ricorrere alla chirurgia estetica per cancellare le rughe.

"Quanti trucchi, interventi chirurgici per apparire giovani", dice Francesco e cita Anna Magnani che alla proposta di eliminare qualche ruga rispose: "Non toccatele, mi ci sono voluti tanti anni per procurarmele".

Prosegue il Papa: "Le rughe sono simbolo della maturità. Non le eliminate per diventare giovani: interessa la personalità e il cuore delle persone" ed esorta a non coltivare il mito della sconfitta della vecchiaia.

