Una nuova iniziativa-progetto sta per concretizzarsi ad Abano Terme verso la fine di settembre o i primi di ottobre; quella di instituire un “Salotto Letterario” aperto a tutti coloro che vorranno intervenire chiacchierando e disquisendo su libri letti, in uscita o proposti dagli stessi scrittori, sorseggiando qualcosa da bere, non in una libreria o caffè ma a casa.

L’incontro può essere a casa mia o quella di un altro partecipante sempre ad Abano Terme.

Non vi nascondo una leggera ansia nel concepire un progetto a cui tengo molto per avvicinare le persone alla lettura ed al contempo a creare nuovi rapporti di amicizia e convivialità.





“Parole in Libertà…a casa” – Salotto letterario a casa

Il Salotto vuole offrire uno spazio dove riunirsi periodicamente, dibattere e conversare in merito a libri, argomenti legati all’attualità, all’arte e in cui incontrare persone protagoniste del mondo dell’editoria e della cultura.

La mia intenzione è quella di creare un piccolo intrattenimento attorno al libro, un quadro… con allegria e spensieratezza. Diffondere l’amore per la lettura, per la conoscenza, per la scrittura, per dell’arte è anche quello di avere una maggior opportunità sia di conoscere libri e testi anche di autori emergenti che, altrimenti, rischiano di rimanere poco conosciuti.

La partecipazione delle persone, avverrà tramite mail chiedendo di partecipare lasciando nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico. Successivamente sarà confermato l’invito e la data della riunione con l’orario.

L’incontro è finalizzato a dibattere e conversare su libri letti, in uscita o presentati dall’autore; magari sorseggiando un tè o gustando un pasticcino o una fetta di torta.

Questa iniziativa, non vuole mettersi in competizione con le librerie, ma trovare un modo più profondo ed utile, per scambiarsi opinioni, idee e creare nuovi feeling d’amicizia; aiutando anche qualche giovane genitore a scegliere i libri da far leggere ai propri ragazzi.

Parole in Libertà ...a casa riunisce persone che amano e si vogliono avvicinare alla lettura, all’arte, alla cultura, condividendo con i presenti, alcune letture fatte o proponendo libri in uscita a volte con la presentazione dello stesso autore del libro.





Il regolamento per partecipare a questi incontri pomeridiani è semplice:

L’invito a “Parole in Libertà… a casa” che si svolge ogni quindici giorni (due volte al mese) è rivolto alle persone che desiderano trascorrere qualche ora in compagnia, parlando e commentando un libro letto, per ascoltare e commentare la presentazione di nuovi testi, proporre un quadro…



La persona che è intenzionata a partecipare dovrà inviare una mail a:

[email protected] o tramite WhatsApp al 3930693398 indicando la volontà di partecipare all’incontro nel giorno prestabilito, Nome, Cognome, indirizzo di domicilio, numero cellulare. Se ammessi, seguirà la risposta di convalida con indirizzo dove si terrà l’incontro.

Gli incontri si terranno il pomeriggio alle ore 17:45 con inizio alle 18:00.

Dopo le 18:00 non sarà aperto ai ritardatari.





PLATONE nel “Fedone”, uno dei testi decisivi della cultura occidentale, scrive in un punto che “il corpo si cura con le medicine, l’anima con le parole”. Le parole di un bel libro sono una medicina per l’anima, sono certo un cibo molto nutriente. E allora con la nostra proposta noi intendiamo dire “Vogliamoci bene e regaliamo a noi stessi almeno mezz’ora al giorno per leggere, cioè per aver cura dell’anima e per nutrirla con quel cibo così nutriente che sono le pagine di un bel libro”.

Leggere, ci apre al mondo, ai grandi temi della vita, che in fondo sono sempre i contenuti dei libri. Leggere è importante perché ci fa emozionare e pensare, ci arricchisce, ci dà una visione della vita più vasta e profonda e ci aiuta a formarci una nostra visione del mondo, accresce le nostre capacità di riflettere e di sentire, ci fa divertire e ci può regalare momenti preziosi.

Il mio obbiettivo è di riuscire a suscitare in Voi una passione per la letteratura e di far vedere che la letteratura non è una cosa noiosa ma bellissima, che può essere interessante e divertente passare una sera con degli amici, discutendo di un libro o di arte e non solo vedendo calcio, andando in discoteca o chattare virtualmente con sconosciuti nei Social.

Grazie a tutti coloro vorranno commentare questo progetto o vorranno apporre delle modifiche.