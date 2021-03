Nel 2021 il Roland Garros si disputerà, come è sempre stato in passato, dal 17 maggio al 6 giugno cercando di massimizzare il più possibile il tetto di pubblico che assisterà agli incontri in presenza.

Perlomeno, questo l'intendimento del nuovo gruppo dirigente della Federazione francese di tennis, in base a quanto dichiarato dalla nuova direttrice generale dell'organizzazione, Amélie Oudéa-Castéra: "La nostra volontà - ha detto la dirigente, nominata questa mattina - è di potere, tenendo conto delle decisioni del governo e con l'applicazione estremamente ambiziosa e rigorosa di un protocollo sanitario molto ben studiato, organizzare il torneo alle date previste e con il più elevato numero di spettatori, con la riserva di quello che ci sarà consentito fare dalle autorità".

L'anno scorso, durante la prima ondata della pandemia alla prima ondata, la Federazione decise di rinviare lo svolgimento del Roland Garros all'autunno e di limitare il pubblico in presenza a 1.000 spettatori al giorno.







Crediti immagine: www.rolandgarros.com/en-us/article/figures-2020-digital-channels