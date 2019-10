Teatro Studio Uno 2019/2020. Direzioni Ostinate: Percorsi nel contemporaneo

Dal 9 ottobre apre la nuova stagione della Casa Romana del Teatro Indipendente tra sperimentazione, rilettura dei classici e drammaturgia contemporanea.

Teatro Studio Uno, Via Carlo della Rocca, 6 (Torpignattara)



Punto di riferimento ormai consolidato per le giovani compagnie e per gli artisti del panorama teatrale emergente, il Teatro Studio Uno di Roma presenta il nuovo cartellone 2019/20 sotto il claim “Direzioni Ostinate: percorsi nel contemporaneo”: un viaggio teatrale verso le nuove proposte artistiche della capitale tra sperimentazione, rilettura dei classici e drammaturgia contemporanea, ricercando strade alternative, impervie, ostinate, per chi desidera perdersi tra i sentieri dell'arte.

Nel cammino tracciato dalla direzione artistica firmata da Alessandro Di Somma ed Eleonora Turco, si delineano molteplici vie che hanno l'intento di mettere in connessione il Teatro con il pubblico, la sua città e il quartiere che lo ospita. Tutto attraverso un'offerta culturale coinvolgente ed alternativa intrecciata con il lavoro svolto insieme a LaRocca Fortezza Culturale, libreria e spazio dell'arte di Tor Pignattara fondato accanto al Teatro nel 2016. Sarà proprio insieme a LaRocca che il Teatro Studio Uno aprirà la nuova stagione con una festa d'inaugurazione della Biblioteca Condivisa di Quartiere, mercoledì 9 ottobre dalle 18:00, un evento di letture e donazioni di libri insieme agli artisti in cartellone e alle persone del quartiere.

Anche per questo nuovo ciclo il Teatro Studio Uno cerca di essere una casa dell'arte dove coltivare rapporti, collaborazioni e partnership che si trasformano in veri e propri sodalizi per un viaggio condiviso verso un unico fine: la valorizzazione della cultura. Relazioni che si estendono in ogni stagione dando vita ad importanti sinergie con altri spazi e realtà del territorio come quella con il Teatro Biblioteca Quarticciolo nata con il progetto “Associazioni in comune” e consolidata con il sostegno alla rassegna “Pillole #Tuttoin12minuti” da cui è stato selezionato “Cervus” produzione TS1 e Lumik Teatro che debutterà il 5 e 6 ottobre nella stagione del Quarticciolo.

Rinnovata la collaborazione con Progetto Goldstein che con il supporto di Dominio Pubblico darà vita per il secondo anno consecutivo al progetto Under25_Gold per la valorizzazione di spettacoli di giovani artisti sotto i 25 anni, un ulteriore passo verso il teatro che sta nascendo, per sostenerlo, incoraggiarlo e soprattutto fornire ulteriori strumenti per consentire la nascita di nuove formazioni.

“Direzioni Ostinate: percorsi nel contemporaneo” è un viaggio coraggioso intrapreso passo dopo passo, curva dopo curva insieme agli artisti che nel Teatro Studio Uno ritrovano un rifugio protetto ed ospitale dove fermarsi per far nascere le proprie idee: sperimentare intuizioni con lavori embrionali, piantare semi di spettacolo, trovare l'humus adatto per sviluppare progetti. Tutto attraverso percorsi di Ricerca Permanente, Residenze e Laboratori, affiancati da un'offerta formativa per adulti e bambini del territorio capace di animare anche quest'anno la stagione culturale del teatro, Casa Romana Indipendente nel cuore di Tor Pignattara.

CALENDARIO:

10-20 OTTOBRE | MUTTER

di Lorenzo De Liberato | con Giordana Morandini, Fabrizio Milano, Irene Vannelli, Lorenzo Garufo, Francesca Anna Bellucci, Bruno Ricci| luci Matteo Ziglio | assistente alla regia Giulia Pera.

24-27 OTTOBRE | COMUNQUE

di e con Giorgia Mazzucato

14-17 NOVEMBRE | TOGLIATTI MON AMOUR di Carlotta Piraino | con Carlotta Piraino e Furgonaro | regia e disegno luci Carlotta Piraino | disegno audio Massimo Rollo | movimento scenico Lisa Rosamilia | video Marco Rizzari | grafiche Beatrice Novelli

21-24 NOVEMBRE | CUCINA BUONA IN TEMPI CATTIVI

di Francesco Battaglia | regia Matteo Finamore| ass. alla regia Olga Galieri | con Andrea Carriero, Lorenzo Guerrieri, Paolo Madonna, Sara Giannelli | costumi Giulia Menaspà

28 NOVEMBRE – 1 DICEMBRE | LUISA, UNO SGUARDO OLTRALPE

produzione Il Nano Egidio | di e con Marco Ceccotti, Simona Oppedisano e Francesco Picciotti

5-8 DICEMBRE | ANTIGONE, FOTTI LA LEGGE

produzione Produzioni Nostrane-ULTRAS TEATRO | di Giovan Bartolo Botta | con Isabella Carle, Claudia Salvatore, Mariagrazia Torbidoni e Giovan Bartolo Botta

12-15 DICEMBRE | DI MADRE IN FIGLIA

di Federica Ponza | regia Andrea Di Palma | con Patrizia Ciabatta

19-22 DICEMBRE | NINFAMANIA

di Caruso/Pagliai | scritto e diretto Emanuela Caruso | con Michele Pagliai

9-12 GENNAIO | PATERNOSTER -l'eredità dei figli-

Drammaturgia e regia Beatrice Mitruccio | con Ludovico Cinalli e Paolo Perrone | musiche originali Matteo Tarragoni, Daniele Cicalini, Adriano Nardini | luci Martin Emanuel Palma

16-19 GENNAIO | MARE ANARCHICO | Ricerca Permanente 2018-19 | scritto e diretto da Giuseppe Maria Martino | con LauraLuna Farina | Dramaturg Dario Postiglione | scene e luci Carmine de Mizio

23-26 GENNAIO| AMIDO | operazione drammaturgica e regia Mauro Santopietro | di e con Ali Bhatti | Produzione Spring di Grazia Sgueglia

30 GENNAIO - 2 FEBBRAIO | SUCK MY IPERURANIO| di e con Giovanni Onorato

6-9 FEBBRAIO | IL BARBIERE DI SIVIGLIA | regia I tre Barba | con Lorenzo De Liberato, Alessio Esposito, Lorenzo Garufo|

13-16 FEBBRAIO | RIGOLETTO | regia I tre Barba | con Lorenzo De Liberato, Alessio Esposito, Lorenzo Garufo |

20-23 FEBBRAIO Sala Specchi | RISONANZA A 448 HZ | Teatro concerto di e con Daniele Casolino e Elena Lunghi |

20-23 FEBBRAIO Sala Teatro | FLUID | di Ilaria Migliaccio | con Monica Bandella, Giulio Bruno, Monica L'Erario, Luigi Milone, Martha Mirabelli, Laura Radduso, Valentina Santucci |

27 FEBBRAIO – 2 MARZO | CERVUS | di Aaron Mark | regia Michele Demaria | con Ludovica Apollonj Ghetti, Michele Demaria | musiche Giorgio Mirto | produzione Teatro Studio Uno, Lumik Teatro

5-8 MARZO | Sala Teatro | E' ITA | di Martina Tiberti | con Giuseppe Mortelliti, Sergio Brenna | scene Simone Martino

5-8 MARZO | Sala Specchi | AMLETO E SUA MOGLIE OFELIA | scritto e diretto da Gabriele Linari | con Elisa Carucci, Daniele Giuliani

12-15 MARZO | MALLEUS MALEFICARUM | di e con Morena Rastelli

19-22 MARZO |Sala Specchi |IL NUMERO VENTIDUE | di Alessia Giovanna Matrisciano e Daniele Casolino|

19-22 MARZO | Sala Teatro | SI TAGLIA CON UN GRISSINO | di e con Daniele Flamini, Sophia Angelozzi

26-29 MARZO Sala Teatro | MI MANCA VAN GOGH | di e con Francesca Astrei

26-29 MARZO Sala Specchi | CRONICAMENTE EDIPO | produzione Produzioni Nostrane-ULTRAS TEATRO | di Giovan Bartolo Botta | con Isabella Carle, Claudia Salvatore e Giovan Bartolo Botta

26-29 MARZO 2-5 APRILE | VUOI TU | di Veronica Chirra | con Marta Bulgherini, Irene Ciani, Camilla Tagliaferri | Collettivo Nonnaloca

16-19 APRILE Sala Teatro | FILI DI RAME | regia Emiliano Morana | con Carlotta Sfolgori |

16-19 APRILE Sala Specchi | SHIPWRECK | Compagnia Matroos | con Lisa Rosamilia |

23-26 APRILE | CON UN QUADERNO NEL PORTAPACCHI | di e con Giuseppe Mortelliti

30 APRILE – 3 MAGGIO | DELIRE| di Antonio Sinisi | con Eleonora Turco, Alessandro Di Somma | scene Martooz

4-31 MAGGIO | I GIORNI DELLA COMUNE II EDIZIONE

9-10-11 GIUGNO | FESTIVAL INVENTARIA X EDIZIONE

15-28 GIUGNO | PILLOLE #tuttoin12minuti | Rassegna di Selezione Stagione 2020-21

RICERCA PERMANENTE 2019-20

L'OLANDESE VOLANTE. STORIE DI VITA| un progetto di Arcadia delle 18 Lune curato da Alessia Barbieri Pomposelli, Silvia Manciati e Francesca Venturi.

L’Olandese volante è una nave di artisti nomadi alla ricerca di realtà sociali che passano inosservate al primo sguardo, una lente di ingrandimento per raccontare le “storie di vita” e dare voce e corpo alle biografie dell’umanità con l’obiettivo di lasciare emergere, attraverso il racconto del singolo, la vivacità culturale e la ricchezza umana del quartiere.

LABORATORI ottobre-giugno

OLTRE I BANCHI laboratorio interculturale di teatro per adolescenti condotto da Mauro Santopietro in collaborazione con Cristiana Russo, Cinzia Sabbatini e Grazia Sgueglia.

Il laboratorio è gratuito. Lezioni di prova aperte a chiunque voglia partecipare:

21 ottobre – dalle 16 alle 19

25 novembre – dalle 16 alle 19

16 dicembre – dalle 16 alle 19

Da gennaio a giugno il laboratorio avrà cadenza settimanale.

STUDIOUNO KIDS laboratorio teatrale per bambini condotto da Eleonora Turco e Alessandro Di Somma – tutti i Lunedì h 17.00-18.00

STUDIOUNO LAB laboratorio teatrale per adulti condotto da Carlotta Piraino e Alessandro Di Somma – Tutti i Lunedì h 21.00- 23.00

L'ALTRO LATO DELLA LUNA laboratorio di teatro esperienziale di Franca Battaglia Teatro

condotto da Ilaria Migliaccio. Tutti i lunedì h 20.30 – 22.30

BIANCO ROSSO E TORPIGNA laboratorio di teatro e drammaturgia di quartiere condotto da Alessia Berardi e Ferdinando Vaselli. Tutti i martedì h 20.30 – 22.30

LABORATORIO DI TEATRODANZA condotto da Lisa Rosamilia

tutti i mercoledì dalle 19.00 – 21.00

Stagione 2019-20 “Direzioni Ostinate: percorsi nel contemporaneo”

Teatro Studio Uno, Via Carlo della Rocca, 6 (Torpignattara).



PRENOTAZIONI http://j.mp/prenotaTS1

Per info: 3494356219- 3298027943

www.teatrostudiouno.com – info.teatrostudiouno@gmail.com