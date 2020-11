Oggi, 8 novembre 2020, la Repubblica di Azerbaigian ha reso noto che le sue forze armate hanno liberato l'antica città di Shusha, nelle mani dei separatisti armeni del Nagorno-Karabakh dall’8 maggio 1992.

La cattura di Shusha è considerata una grande vittoria per l'Azerbaigian sei settimane dopo lo scoppio dei nuovi combattimenti in Nagorno-Karabakh, un'enclave etnica armena che si era staccata dal controllo dell'Azerbaigian negli anni '90.

La città fortezza si trova a circa 15 chilometri da Stepanakert, la più grande città del Nagorno-Karabakh, ed è situata sulla strada principale che attraversa la regione fino al territorio dell'Armenia, che sostiene i separatisti.

Entrambe le parti hanno segnalato feroci scontri intorno alla città negli ultimi giorni, dopo che le forze azere hanno penetrato il fianco meridionale del Nagorno-Karabakh attraverso i suoi passi di montagna.

Shusha ha un posto e un ruolo speciali nella storia dell'Azerbaigian. La città fu edificata dal fondatore del khanato del Karabakh Panahali khan. Dopo l'assassinio di Nadir Shah nel 1747, la frammentazione politica nel Caucaso meridionale portò Panahali Khan a costruire una fortezza inaccessibile agli attacchi nemici per garantirne la sicurezza. Tra i 1300 ed i 1600 metri sul livello del mare, l'altopiano, su cui sorse la città, soddisfaceva pienamente alle esigenze strategiche.

Rendendosi conto che l'area prescelta aveva una posizione strategico-militare molto favorevole, Panahali khan ordinò di iniziare la costruzione della fortezza nel 1754. Nel 1756, dopo il completamento dei lavori necessari, fu trasferita qui la capitale del khanato del Karabakh. Nei primi anni, la nuova fortezza prese il nome dal suo fondatore Panahabad e successivamente fu chiamata Shusha. La seconda fase dello sviluppo di Shusha come città risale al regno di Ibrahimkhalil khan (1763-1806). Al momento della sua fondazione, Shusha era un piccolo insediamento con un totale di 162 famiglie. I documenti d'archivio compilati dai funzionari russi all'inizio del XIX secolo mostrano chiaramente che tutte queste famiglie erano azerbaigiane.

Le statistiche dell'inizio del XIX secolo mostrano che la popolazione cristiana era una piccola parte della popolazione non solo a Shusha, ma nell'intero khanato del Karabakh. Il 14 maggio 1805, il trattato "Kurakchay" fu firmato tra il khan del Karabakh e l'imperatore russo. Nessuna delle disposizioni dell'accordo menziona la popolazione armena. Fino all'inizio del XIX secolo, la maggioranza assoluta della popolazione che viveva nel Karabakh, Shusha inclusa, era azera. È un fatto che risulta dalle statistiche del 1823 che su 20.035 famiglie che vivevano nel khanato del Karabakh, 15.729 erano azere e 4.366 erano famiglie cristiane. Il processo di armenizzazione della popolazione cristiana di origine albanese-caucasica nella regione e il rapido aumento del numero di armeni ebbe luogo dopo i trattati firmati dalla Russia con l'Iran nel 1828 e i trattati di Edirne con la Turchia ottomana nel 1829. La Russia zarista, che completò la sua occupazione del Caucaso meridionale, decise di utilizzare gli armeni per rafforzare la sua posizione. Il 10 febbraio 1828 fu firmato un trattato di pace tra la Russia zarista ed i Qajar dell’Iran nel villaggio di Turkmenchay con la mediazione dell'inviato britannico Macdonald. Secondo l'articolo 15 del trattato, fu consentito il reinsediamento della popolazione armena dall'Iran al Caucaso meridionale. Dopo quella data, iniziò il reinsediamento degli armeni dall'Iran nel Caucaso meridionale, principalmente nelle terre dell'Azerbaigian storico. Secondo i dati ufficiali, la Russia da sola trasferì 40.000 armeni iraniani nel Caucaso meridionale negli anni tra il 1828 ed il 1830, e 84.000 armeni turchi furono insediati in conformità con il trattato di Edirne del 1829. Come conseguenza di tali reinsediamenti di massa, il numero di armeni nel Caucaso meridionale aumentò di circa 4,5 volte. Lo studioso russo caucasico N. Shavrov ha scritto che "1 milione su 1.300.000 armeni che vivevano nel Caucaso meridionale all'inizio del XX secolo erano immigrati". L'istituzione del potere sovietico in Azerbaigian nel 1920 non portò la pace . Nel 1920-1922, centinaia di residenti azerbaigiani in Karabakh furono arrestati, fucilati e perseguitati dagli armeni. Il 7 luglio 1923, con decreto del Comitato Centrale Esecutivo della RSS dell'Azerbaigian, fu istituita la Regione autonoma del Nagorno-Karabakh . Durante l'era sovietica, lo status amministrativo di Shusha fu cambiato più volte. Con la decisione del Plenum dell'Ufficio del Caucaso del Comitato Centrale dell’URSS del 5 luglio 1921, Shusha fu designata come il centro della neocostituita Regione Autonoma del Nagorno-Karabakh. Tuttavia, quando tale decisione era in fase di attuazione, Khankendi fu scelta come capoluogo della regione autonoma del Nagorno-Karabakh il 7 luglio 1923. Apparentemente, gli armeni si resero conto che non sarebbe stato facile portare avanti i loro piani insidiosi contro l'Azerbaigian a partire da Susha. La città di Shusha fu inclusa nella regione autonoma del Nagorno-Karabakh con una decisione speciale del Presidium del Comitato Centrale dell'URSS il 16 luglio 1923. In seguito allo scoppio della controversia del Nagorno-Karabakh tra l'Armenia e il la RSS azera nel 1987, quello che era una controversia con scaramucce, si trasformò in una guerra su vasta scala alla fine del 1991. Il 26 novembre 1991, per decisione del Soviet Supremo della Repubblica dell'Azerbaigian, l'unità amministrativa-territoriale della Regione Autonoma del Nagorno-Karabakh fu abolita. Lo stesso giorno, per decisione del Parlamento dell'Azerbaigian indipendente, sia il decreto adottato dal Comitato esecutivo centrale della RSS dell'Azerbaigian il 7 luglio 1923, sia la legge "Sulla Regione Autonoma del Nagorno-Karabakh", adottata dal Soviet Supremo dell'Azerbaigian SSR il 16 giugno 1981, sono stati cancellati. Il suo territorio fu diviso tra i vicini distretti amministrativi di Khojavend, Tartar, Goranboy, Shusha e Kalbajar. L'8 maggio 1992 le forze armate armene occuparono Susha. Come risultato dell'occupazione, la città di Shusha e 30 villaggi della regione di Shusha furono distrutti, 195 civili innocenti furono uccisi, 165 feriti e 58 persone sono ancora dispersi. Più di 24.000 abitanti di Shusha furono oggetto di pulizia etnica. Prima della prima guerra del Karabakh, il 98% della popolazione cittadina era azera.

La presa di Shusha, per il suo impatto sulla memoria storica, costituisce sicuramente un momento di gloria per le truppe azere che si sentiranno più motivate ad andare avanti nella campagna del Nagorno-Karabakh.