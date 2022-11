Mercoledì 9 novembre 2022, alle ore 11.00, si svolgerà alla Farnesina, presso la Sala Aldo Moro, l’evento “100 anni di diplomazia culturale” per presentare le iniziative organizzate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in occasione del centenario della fondazione dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, il primo al mondo, e illustrare il programma degli eventi della rete degli Istituti Italiani di Cultura nel 2023.

All’evento, introdotto dal Direttore Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, Amb. Pasquale Terracciano, prenderanno parte il Direttore Generale dei Musei del MIC Massimo Osanna, la Dott.ssa Brunella Fusco del Campania Teatro Festival, il Direttore Claudio Longhi e l’attore Toni Servillo per il Piccolo Teatro di Milano e infine il Direttore Generale del Teatro San Carlo, Emmanuela Spedaliere.

Una diplomazia culturale che ha origini profonde e che si è evoluta al passo con i tempi, da ultimo con la creazione, a gennaio di quest’anno, della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale della Farnesina, per ottimizzare e mettere meglio a sistema l’offerta di lingua, stile di vita e cultura italiane in tutte le sue espressioni, grazie a una rete di 84 Istituti Italiani di Cultura in cinque continenti, a cui presto si aggiungeranno sei nuove aperture: Almaty, Amman, Bangkok, Hanoi, Miami e Sarajevo.

Il 2023 vedrà il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale impegnato in un programma di iniziative e manifestazioni culturali di grande rilievo, organizzate per tutta la rete degli Istituti Italiani di Cultura all’estero in occasione del Centenario e in collaborazione con prestigiose istituzioni culturali italiane. Tra queste: il Ministero della Cultura; la Fondazione Cinema per Roma; l’Accademia Chigiana; il Piccolo Teatro di Milano; il Teatro di San Carlo di Napoli; Romaeuropa Festival; la Società dei Concerti di Milano; A.N.I.C.A; Fondazione Torinomusei; ItaliaFestival e molte altre.