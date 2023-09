Evento Vip Cena e Spettacolo al Ristorante Green Park Villa Boschetti venerdì, 22 settembre 2023 inizio serata ore 20:00 in poi.

Luogo: Ristorante Green Park Villa Boschetti Montichiari (Bs) via Mantova n.190

Siete cordialmente invitati a un'esperienza culinaria e spettacolare presso il rinomato Ristorante Green Park Villa Boschetti. Unitevi a noi per una serata indimenticabile di deliziosa cucina e intrattenimento di alta classe.



Dettagli dell'Evento:

Cena Raffinata: Deliziate il vostro palato con un menu esclusivo preparato dal chef, con ingredienti freschi e prelibatezze gourmet.

Spettacolo di Intrattenimento: Godetevi uno spettacolo emozionante e coinvolgente che vi terrà incollati alle vostre sedie. Sfilata di moda e ospiti Vip, Delia Duran, Paolo Bargiggia, Evaristo Beccalossi, Patrick Ray Pugliese vi regaleranno momenti di pura magia. Premiazioni e spettacolo con fuochi d'artificio.

Atmosfera Elegante: Immergetevi nell'atmosfera raffinata e lussuosa del Ristorante Green Park, un luogo che unisce la bellezza della natura all'eleganza del design.



Nota: L'evento ai partecipanti richiede una prenotazione anticipata 50 €, in quanto i posti sono limitati.

Per prenotare il vostro posto e ricevere ulteriori informazioni sull'evento, vi preghiamo di contattarci entro il 15 settembre al numero 030.961735 - 342.0954300 - 350.9093921 o all'indirizzo email [email protected]

Non perdete l'opportunità di essere parte di questa serata indimenticabile al Ristorante Green Park Villa Boschetti. Vi aspettiamo numerosi!



Cordiali saluti,

Il Team di Face Management Spettacoli e del Ristorante Green Park Villa Boschetti