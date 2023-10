Quelli dal 2017 al 2023 sono stati anni pieni di attività per Andrea: dal suo debutto al Romics a quella classifica su Billboard che lo ha visto per tre settimane nelle prime posizioni, passando per l’intervista su Il Messaggero.

Nel 2022 un rallentamento dovuto ai suoi impegni accademici. Andrea, studente dell’Università di Chieti-Pescara, infatti, ha studiato 6 mesi in Croazia presso l’Università di Spalato, esperienza che ripeterà tra pochi mesi presso l’Università di Macao, in Cina, per altri 6 mesi. Poi, a giugno, dopo aver partecipato al progetto INGENIUM, presso l’Università di Karlsruhe, in Germania, ha tenuto un discorso nel rettorato dell’Università di Chieti per presentare il progetto come rappresentate degli studenti italiani.

Oggi, nell’intervista pre-registrata, pubblicata sui canali di WebLiveTV, Andrea annuncia uno stop alla musica. Un “arrivederci”. Il motivo non è solo legato al suo imminente viaggio intercontinentale ma anche al fatto che, come annunciato nelle storie di Instagram pochi giorni fa, si trasferirà definitivamente all’estero.

Ai microfoni di WebLiveTV Andrea, dopo aver parlato del suo nuovo singolo inedito, raccontando vari retroscena, ha anche annunciato che il suo primo libro, “Tra Samurai e Manga: Un’avventura epica nel mondo giapponese”, diventato bestseller su Amazon, aprirà le porte ad altri lavori letterari. L’autore, infatti, ha anticipato che ci sarebbe già l’idea di scrivere un libro sull’Islanda, altra nazione che Andrea ricorda con grande entusiasmo. Quel viaggio, infatti, diede vita alla canzone “That Memory”, che, poco dopo, aprì le porte al disco di inediti “I’ll Stay by the Window”.

Se il nuovo libro sarà disponibile solo in versione inglese o anche in italiano ancora non si sa. La traduzione di “Tra Samurai e Manga”, infatti, ha venduto 333 copie tra Stati Uniti, Giappone, Canada, Paesi Bassi e Australia. Quel che è certo è che comunque Andrea non abbandonerà i suoi social network, Instagram e Facebook, unici punti di riferimento per rimanere aggiornati su cosa accadrà in futuro.

Ascolta l’intervista completa: https://www.youtube.com/watch?v=XdjTH_lXcAE