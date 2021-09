I quattro principali candidati a Sindaco per Roma sono: Virginia Raggi per il M5s, Roberto Gualtieri per il centrosinistra, Enrico Michetti per il centrodestra e Carlo Calenda di Azione. Paola Bruni, dirigente ente riconosciuto Coni Opes Benessere, da sempre attiva nell'ambito delle pare opportunità e nel sociale, fondatrice dello Sportello Donna, farà parte della lista civica Enrico Michetti Sindaco.

Lo Sportello Donna è nato ad Anzio nel 2012 nell'ambito nelle iniziative per le Pari Opportunità con l'Associazione Culturale Fiore di Loto, l’idea venne proposta per offrire un servizio gratuito a tutte le donne che vivono quotidianamente il malessere familiare e sociale.

Tra i servizi che venivano messi a disposizione, oltre al sostegno psicologico, era presente il sostegno legale con avvocati e consulenza mirata alla realizzazione dell'imprenditoria femminile e quindi l'emancipazione e la ricerca di un sostegno economico.

Enrico Michetti: "Anche Paola Bruni farà parte della nostra lista civica. Fondatrice dello Sportello Donna, Paola è un simbolo delle pari opportunità e della tutela di tutte le donne e le mamme che vivono in situazioni difficili. Il suo contributo ci arricchirà enormemente e, da parte nostra, avrà tutto il sostegno possibile. Grazie Paola!"