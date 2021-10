Tre reti di Vlahovic e 18 punti in classifica, così può essere riassunto il pomeriggio viola nell'11.esima giornata di Serie A, che ha visto la Fiorentina imporsi meritatamente per 3-0 sullo Spezia di Thiago Motta.

Il primo gol del centravanti serbo arriva sul finire del primo tempo su calcio di rigore per un netto fallo di mano di Gyasi. La trasformazione odierna vale per Vlahovic l'11.a rete dal dischetto su altrettanti rigori battuti in Serie A.

Il raddoppio arriva al 62' dopo una bellissima azione manovrata favorita da un tacco di Saponare che lancia di Odriozola che a centro area serve Vlahovic che batte Provedel sul primo palo. Il gol del definitivo 3-0, al 74', è stato realizzato anch'esso su azione manovrata.

Con i tre punti conquistati oggi, la Fiorentina raggiunge la Lazio al sesto posto a 18 punti, 3 in più della Juventus, prossima avversaria dei viola in campionato.

Questo il commento del tecnico viola, Italiano, al termine della gara:

"Abbiamo reagito ad una sconfitta nel modo migliore possibile, complimenti ai ragazzi per quanto fatto contro lo Spezia. Questa squadra ha dei valori importanti, abbiamo avuto un ottimo approccio anche oggi, siamo rimasti concentrati per tutta la gara e adesso possiamo preparare la partita di Torino. Sono molto contento dei gol di Vlahovic e di come tutta la squadra si sia espressa. Quando il centravanti gioca così, per tutti è più facile. La classifica? Non ho mai fatto calcoli, i punti che abbiamo solo quelli che meritiamo e non pensiamo ad altro. Stiamo migliorando sotto alcuni aspetti, penso ad esempio al recupero del pallone. La Juventus? Fa paura, arriva da un momento complicato ed andiamo in casa loro. Dobbiamo cambiare mentalità in trasferta e ripetere le ultime belle prestazioni casalinghe. Sappiamo quanto ci tiene la piazza a quella partita, dovremo andare lì e giocare secondo i nostri principi. L'abbraccio con Thiago Motta? Faccio il tifo per lui e per lo Spezia, auguro a loro il meglio".



Crediti immagine: twitter.com/acffiorentina/status/1454853558474584064