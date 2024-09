Bianchi, neri, rossi, verdi o gialli al potere, non cambia mai nulla per chi campa di stipendio fisso: buste paga troppo leggere per sostenere un costo della vita che dall’entrata in vigore dell’Euro non ha mai smesso di cresce e che diventa ogni giorno sempre più pesante! Per riequilibrare il rapporto reddito/costo della vita mancano mediamente nella busta paga di ciascun lavoratore dipendente 700/800 euro.

I taglietti operati dai vari governi sul cuneo fiscale e i rinnovi contrattuali sono soltanto pochi spiccioli, una sorta di questua che fa più rabbia che bene al bilancio delle famiglie italiane!

Il reddito disponibile reale lordo delle famiglie nel 2023 diminuisce, soprattutto a causa della crescita elevata dei prezzi, e si attesta oltre sei punti al di sotto di quello del 2008.

Questo quanto emerge dalle tabelle Eurostat sul Quadro di valutazione sociale secondo il quale migliorano invece i punteggi per l’Italia sul fronte dell’occupazione e della disoccupazione e sulla povertà di chi lavora che scende sotto il 10% per la prima volta dal 2010.

In particolare il tasso di occupazione tra i 20 e i 64 anni in Italia sale dal 64,8% del 2022 a 66,3 nel 2023 con una crescita di 1,5 punti mentre in media in Ue l’aumento è di 0,7 punti, dal 74,6% al 75,3%.

Sulla disoccupazione l’Italia registra un calo di 0,4 punti percentuali (dall’8,1% al 7,7%), tendenza ancora rafforzata nel 2024, mentre l’Ue segna in media una riduzione di 0,1 punti (dal 6,2% al 6,1%). Il nostro Paese registra un crollo anche per i Neet (i giovani che non sono in un percorso di istruzione e formazione e non lavorano) con il passaggio dal 19% al 16,1%), il dato più basso dall’inizio delle serie storiche nel 2009. In Europa in media si è registrato un calo di 0,5 punti, dall’11,7% all’11,2%.

Diminuisce sensibilmente anche la disoccupazione di lunga durata (almeno un anno senza trovare lavoro) con il passaggio dal 4,6% al 4,2% della forza lavoro, il dato più basso dopo il 2009 anche se ancora superiore alla media Ue (2,1%).

L’Italia registra un calo consistente del rischio di povertà tra le persone che lavorano, calato al 9,9 dall’11,5% segnato nel 2022. In Ue nel 2023 era all’8,3%. In Italia aveva raggiunto il 12,2% nel 2017 e nel 2018 mentre un dato sotto il 10% si era avuto solo nel 2010 (9,5%).

Nonostante alcuni dati positivi, l’Italia resta comunque ultima in classifica per quanto riguarda i redditi in Ue la media sale da 110,12 a 110,82 (2008 pari a 100) mentre l’Italia cala da 94,15 a 93,74.