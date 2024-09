Se sei un amante della musica, non lasciarti sfuggire l’occasione di partecipare, dal 27 al 29 settembre, al "Cremona Musica International Exhibitions and Festival", un evento imperdibile per tutti gli appassionati, con le esibizioni di artisti italiani ed internazionali che presenteranno i loro migliori brani musicali spaziando dalla musica classica al jazz e al pop.

Inoltre potrete visitare una vasta esposizione di strumenti musicali di alta qualità ed assistere ad incontri, masterclass e tavole rotonde.