I casi Covid-19 in Italia aumenteranno tanto che e, a fine agosto, potrebbero addirittura raggiungere e superare quota 30mila, il numero che si registra in questo periodo in Gran Bretagna.

Lo ha dichiarato in una intervista alla Repubblica l'immunologo dell’Università di Milano, tra i membri del Comitato Tecnico Scientifico, Sergio Abrignani.

Da tener presente che qui in Italia, il numero di vaccinati è inferiore rispetto a quello della Gran Bretagna, compreso quello di chi ha ha ricevuto la seconda dose di vaccino, requisito essenziale per avere una buona garanzia di non avere conseguenze gravi nel caso di contagio da variante delta.

Nonostante ciò, negli ultimi giorni, causa Euro 2020, si è registrata una certa noncuranza, se non un plateale laissez faire, in relazione alle conseguenze del contagio... come se il coronavirus avesse deciso di concedere una tregua... in considerazione dell'evento.

E come se non bastasse, lunedì, per le vie della capitale è stato permesso (non si sa da chi) alla nazionale di calcio di sfilare su un pullman scoperto per le vie del centro di Roma tra due file di folla entusiasta... naturalmente le persone erano accalcate, urlanti e senza mascherina.

Da capire se le conseguenze di ciò rientreranno nei casi previsti da Abrignani o se li farà aumentare.





Crediti immagine: twitter.com/cmercatoweb/status/1414674597488775172