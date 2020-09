Quando mancano una decina di giorni alla chiusura del calciomercato, finora non sono stati molti i colpi eclatanti messi a segno come ci eravamo abituati a vedere nelle scorse stagioni... almeno per quanto riguarda la Serie A dove le cronache strombazzano come nuovi acquisti importanti, dei prestiti onerosi o dei ritorni di glorie più o meno vecchie che in altri campionati sono state catalogate come scarti. In altri casi assistiamo a scambi di giocatori più o meno alla pari per evitare di spendere il meno possibile. Solo gli acquisti di Osimhen (Napoli) e Hakimi sono in controtendenza.

E dato che il mantra in questo periodo è prima vendere per poi comprare, visto che tutte le squadre (chi più chi meno) lo stanno condividendo, è facile capire che in questo 2020 di trasferimenti importanti non ne vedremo.

Ad esempio, Rodrigo de Paul continuerà ad essere un giocatore dell'Udinese, almeno per ora, con i friulani che ritengono i 25 milioni di euro offerti dal Leeds troppo lontani dai 35 richiesti... ance se un anno fa pretendevano di venderlo a non meno di 50 milioni di euro. Per far partire Chiesa, Rocco Commisso vuole avere almeno 40/50 milioni di euro cash... ma in Italia non sembra averl neppure la Juventus. Vidal è in procinto di accasarsi all'Inter, Godin al Cagliari (che ormai è diventato la squadra B del club nerazzurro), Morata potrebbe ridiventare un calciatore della Juventus che dopo i tira e molla dei trasferimenti di Suarez, Milik e Dzeko avrebbe deciso di (ri)puntare sul centravanti spagnolo.

Intanto, in Premier hanno acquistato Magalhaes (Arsenal), Reguilon (Tottenham), Aké e Ferran Torres (Manchester City), Jota (Liverpool), Werner e Hanertz (Chelsea)... sborsando cifre fino a 80 milioni di euro.

Probabilmente anche nella prossima stagione sarà difficile poter vedere una squadra italiana lottare nella finale di una coppa europea, anche se per correttezza va ricordato che negli ultimi 20 anni la Juventus ha investito quasi 2 miliardi di euro nell'acquisto di nuovi giocatori, mentre ne ha ricavati 1,4 miliardi dalla vendita.