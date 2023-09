Intervistato sul palco della Festa dell'Unità di Ravenna, Pierluigi Bersani ha liquidato così il "generale" Vannacci in base a quanto ha scritto nel suo libro:

"Quando leggi i passaggi del libro di Vannacci pensi: sciogliamo l'esercito, sciogliamo le Istituzioni e facciamo un grandissimo bar, il bar Italia. ....

dal minuto 40:30

... Però mi resta una domanda: se in questo bar è possibile dare dell'anormale a un omosessuale, è possibile dare del coglione a un generale?"

Inutile aggiungere altro, se non chiederci se non dovremmo porci la stessa domanda, modificandone il titolo, in relazione alle tante affermazioni fatte in questi mesi da Giorgia, Meloni, Matteo Salvini, Francesco Lollobrigida, Marina Calderone, Antonio Tajani, Giuseppe Valditara, Gennarino Sangiuliano, Giovanni Donzelli, Galeazzo Bignami, ecc.