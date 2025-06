“Poteva essere” è il nuovo singolo di Amanda Vitale, un brano pop in chiave swing moderna che esplora le infinite possibilità della vita e le strade non prese. Prodotto da Andy dei Bluvertigo e Artu10000000 (Arturo De Biasi), riflette sulla voglia di cambiamento e rivoluzione personale.

La canzone, mixata e masterizzata da Emanuele Donnini presso Joseba Studio, è già disponibile nelle principali piattaforme digitali per Joseba Publishing e distribuita da Virgin Music Group, con la direzione artistica di Gianni Testa.

Il pezzo invita a trovare positività anche nei momenti difficili, guardando la vita con occhi nuovi -spiega l’artista – è nata da un dialogo interiore davanti a uno specchio a forma di chitarra, è una riflessione su chi siamo e chi potremmo essere.

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/50N5qpcix1gr5nXiWbxZka





Biografia

Amanda Vitale è una cantante e cantautrice originaria di Maletto, in provincia di Catania. Sin da giovanissima si è distinta partecipando a concorsi musicali e come corista in un tour tributo ai Matia Bazar. L'incontro con Piero Cassano e Fabio Perversi le ha aperto importanti opportunità, tra cui l'esibizione al Festival Show in Veneto e nella trasmissione "Natale e Quale Show" su Rai 1. Ha conquistato il premio “Mimì Sarà” a Milano con una cover di Mia Martini, esibendosi al Teatro Nuovo di Milano accanto ad artisti del calibro di Anna Tatangelo e Ornella Vanoni. Notata da Red Ronnie durante le selezioni di Fiat Music, si è esibita sul palco del Teatro Ariston di Sanremo e ha aperto un concerto di Goran Bregović a Palermo. Nel corso della sua carriera ha pubblicato diversi brani inediti: "Verso il Mare" (finalista al Cantagiro, oltre 100.000 streaming su Spotify) "Tutto Diverso" (130.000 streaming) "Fragilità" (160.000 streaming) Nel 2023 ha partecipato all’evento del MEI a Faenza, esibendosi accanto a Elisa in una performance dedicata all’alluvione in Emilia Romagna. Ha duettato con Lello Analfino dei Tinturia e rappresentato la sua Sicilia cantando per Papa Francesco a Piazza Armerina. Nel 2025 collabora con Andy (Bluvertigo) e Petra Magoni per la realizzazione del suo primo EP, segnando un nuovo capitolo della sua crescita artistica.

https://www.instagram.com/amandavitaleofficial

https://www.facebook.com/AmandaVitaleofficial/