Un nuovo libro di Elisangela Annunziato "La formichina Jo"

La fervida fantasia di Elisangela Annunziato, giornalista pubblicista e scrittrice di grande talento, non si ferma, anzi viaggia e inventa storie davvero ricche di personaggi nel quale tutti noi possiamo immedesimarci.

Come nel suo ultimo libro, “ La formichina Jo”, alquanto originale e diretto soprattutto al mondo dei più piccoli e perché no anche per i grandi che vogliono ritornare un po’ bambini.

È la storia di una graziosa formichina di nome Jo che vorrebbe realizzare il suo sogno: volare! Quando oramai perde tutte le speranze vede il suo desiderio realizzarsi.

Edito da La Rondine Edizioni uscirà a Maggio e sarà presente al salone del libro di Torino.

Le Illustrazioni sono di Antonio Spadaro.

“È un libro nato diversi anni fa. Quando ero una stagista e portavo con me una valigetta ricca di sogni”, dichiara l’autrice Elisangela Annunziato.