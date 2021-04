Due chiacchiere con l’Autore Gio Cancemi

Qual è il messaggio che lanci con il tuo libro RISONANZE. RACCONTI E POESIE?Il messaggio che vorrei lanciare con il libro è quello di... non smettere di ascoltare, anche i sussurri più deboli e impercettibili – ma autentici – quelli che vengono da noi stessi, dagli altri e dall’Invisibile.

Stai avendo riscontro? Sei soddisfatto della tua esperienza editoriale?Sto avendo riscontri personali, tutti quelli che hanno letto i racconti e le poesie ne sono rimasti toccati ed entusiasti. Sono soddisfatto dell’esperienza e del prodotto editoriale, mi piacerebbe che tanti altri potessero leggere il libro, allargare la rete di contatti e di follower.

Quali progetti e quali iniziative hai in cantiere?Ho in cantiere la stesura del mio primo romanzo, nonché di altri racconti per pubblicazioni antologiche, già in fase di stampa. La scrittura di poesie, poi, accompagna sempre il mio tempo.

Come vivi quotidianamente la scrittura?Quotidianamente il computer è sempre acceso! Sto tenendo anche un diario di frasi e riflessioni da cui attingere in qualsiasi momento... ogni giorno può essere buono per l’idea di uno scritto!