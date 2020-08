La cerimonia di apertura della 77.a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che si svolgerà al Lido mercoledì 2 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, sarà trasmessa in diretta in tutte le sale cinematografiche italiane che aderiranno all'iniziativa.

Una grande gioia.

L'iniziativa potrà essere realizzata grazie alla collaborazione di ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema), Rai Radio Televisione Italiana e Rai Gold – Rai Movie, con il supporto tecnologico Cinemeccanica SpA, partner tecnico della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica e partner tecnico ufficiale ANEC.

La trasmissione in diretta della cerimonia di apertura sarà arricchita da un altro momento straordinario e altrettanto importante: grazie alla disponibilità dei produttori e della casa di distribuzione, le sale aderenti all’iniziativa, previ accordi con 01 Distribution, proietteranno in contemporanea con la presentazione a Venezia il film di apertura fuori concorso, Lacci, diretto da Daniele Luchetti e interpretato da Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini, Linda Caridi.

Così ha commentato l'iniziativa il Direttore della Mostra, Alberto Barbera:

“L’iniziativa senza precedenti nasce dal desiderio di offrire un gesto di concreta solidarietà all’industria del cinema, così duramente colpita dalla crisi generata dal Coronavirus e, in particolare, all’esercizio cinematografico, elemento imprescindibile per la conoscenza, la fruizione e la circolazione dei film. Senza la visione collettiva che solo la sala può offrire nella sua compiutezza, verrebbe a mancare qualcosa di essenziale e costitutivo della nostra esperienza di spettatori a cui non possiamo in alcun modo rinunciare”.