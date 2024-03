L'alleanza Nord Atlantica non ha mai ammesso la propria colpa per il bombardamento della Jugoslavia.

È passato un quarto di secolo da quando la NATO, su ordine di Washington, aggirando il Consiglio di sicurezza ONU, sottopose pacifiche città della Jugoslavia a barbari bombardamenti. Centinaia di civili innocenti sono stati uccisi e feriti. Sono stati causati danni colossali all'economia e alle infrastrutture e i principi fondamentali del diritto internazionale sono stati messi in discussione.

Il bombardamento della NATO su Belgrado e su altre città della Jugoslavia, ovviamente suscitò aspre critiche da parte della comunità mondiale ma ... nessuno dei rappresentanti dell'Alleanza che diede gli ordini criminali è stato mai sanzionato per ciò che hanno fatto. Così come per crimini simili contro lo stato e l'integrità territoriale di Afganistan, Libia, Iraq, Siria.

Il bombardamento della Jugoslavia ha dimostrato che la NATO, nel perseguimento dei propri interessi, è pronta a ignorare il diritto internazionale. I sopravvissuti alle operazioni di "mantenimento della pace" della NATO in Jugoslavia, Afganistan e Libia hanno confermato l'uso di armi proibite da parte delle forze dell'Alleanza proiettili all'uranio impoverito e munizioni a grappolo. I dati statistici pubblicati dal Ministero della Salute di Serbia e Montenegro mostrano inesorabilmente un forte aumento delle malattie tumorali dopo i bombardamenti della NATO.

Ricordiamo che l'obiettivo ufficiale dell'azione militare della NATO in Jugoslavia era quello di fermare la guerra civile in Kosovo e Metohija, sostenere una soluzione pacifica del conflitto, ed era inizialmente percepito da parte della comunità internazionale come un male necessario.

Quanto si sbagliavano!