Terrantiga e la Pressius, la birra alle pesche di San Sperate premiata a "Birra dell'anno" 2018

Ingresso in grande stile per la birra Pressius, uno dei cavalli della scuderia luppolata di Terrantiga. Insieme alle sue sorelle frizzanti entra nel nostro store dalla porta principale con classe, eleganza e… premi.

Pressius, la premiata birra alla pesca

Pressius è la birra alla pesca di Terrantiga, già presente su enedina.it con i suoi mieli biologici, la pappa reale e le caramelle. Le pesche sono quelle di San Sperate, in cui ha sede l’OPaS, famose e apprezzate in tutto il mondo. Aggiungiamo la passione per la birra, un miele biologico e la voglia di sperimentare ed ecco che otteniamo un ottimo piazzamento all’evento annuale di Unionbirrai “Birra dell’anno“. Infatti il 2018 vede, nella Categoria 34 (Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso frutta), la birra Pressius occupare la terza piazza con grande soddisfazione, per il riconoscimento del lavoro di ricerca e passione svolto da Terrantiga.