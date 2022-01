A Palazzo dell’Aquila arriva finalmente il nuovo dirigente, che dovrà occuparsi del settore finanziario e dei tributi: una figura strategica per l’assetto burocratico allo scopo di affrontare le criticità, che nel tempo hanno caratterizzato questo settore. Lunedì prenderà ufficialmente servizio il dottor Antonio Infantino, 49 anni, vincitore del concorso bandito nei mesi scorsi, proveniente da Comune di Rende (CS), dove ha rivestito il ruolo di dirigente del settore Finanziario. Il neo dirigente vanta un curriculum di tutto rispetto e ciò lascia ben sperare che col suo insediamento si possano risolvere i problemi in due settori: quello della Ragioneria e quello dei Tributi, ritenuti strategici nello svolgimento dell’attività comunale. Infantino ha già incontrato il Sindaco Pippo Midili e la Segretaria generale Andreina Mazzù per una prima pianificazione delle attività da portare avanti. “Sono certo – ha detto Midili – che un dirigente stabile in quel settore possa consentire agli uffici di operare in modo più coordinato ed efficiente nell’interesse dell’ente”. Egli ha anche comunicato che è in itinere pure il concorso per l’assunzione del dirigente tecnico.