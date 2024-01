Creatività. Dialogo. Cambiamento. Queste le parole chiave che descrivono Breaking the Mould, il nuovo progetto che vede la collaborazione fra GINORI 1735 e IED Firenze.

Breaking the Mould, appunto, rompere gli schemi per andare oltre, in un’analisi attenta, contemporanea e propositiva dell’oggi. Così, il 10 gennaio prossimo, Caroline Corbetta, Valentina Fragomeni, Diane Pernet, Yoko Choy, Wilson Oryema e Danilo Venturi racconteranno il loro pensiero su formazione, futuro, moda e intelligenza artificiale, in un simposio culinario-creativo, appositamente allestito nel giardino d’inverno della boutique GINORI 1735 a Firenze.

A fare da cornice alla conversazione creativa, l’estro degli studenti dell’Istituto Europeo di Design di Firenze che per l’occasione, hanno ideato quattro potenti e inaspettate mise en place. Quattro tavole per quattro giorni -una al giorno- dal 9 al 12 gennaio prossimo, dedicate a tutti gli ospiti e clienti della boutique GINORI 1735.

Breaking the Mould è dunque un progetto che, durante Pitti Immagine Uomo, racconterà il forte fil rouge fra mondo della formazione e brand di lusso, a tutti gli amanti della creatività e delle sue forme di espressione.

About GINORI 1735

GINORI 1735 è da tre secoli uno tra i principali marchi mondiali nel settore del lusso e del lifestyle, espressione dell’eccellenza italiana nella porcellana pura e nel design. Parte del Gruppo Kering dal 2013, GINORI 1735 è da sempre associata a grandi personalità della moda, dell’arte, del design, dell’architettura, del cinema e dell’arredamento. La gamma di prodotti del brand costituisce un punto d’incontro tra tradizione e innovazione e comprende collezioni per la tavola, oggetti d’arte e per il living, gift, lampade, arredi e tessuti, cristalli e posate. L’iconica corona che marchia le creazioni GINORI 1735 simboleggia la perfetta fusione tra artigianato e arte, che costituisce da sempre il cuore del marchio. Con sede a Firenze, la Manifattura rappresenta un luogo unico, in cui oggi la tecnologia high-tech si pone a supporto di un savoir-faire frutto di una maestria artistica ultrasecolare. GINORI 1735 promuove un moderno Rinascimento, attraverso una riscoperta e un rilancio della vita quotidiana nei suoi piaceri e nelle sue espressioni artistiche. Il mondo GINORI 1735 viene oggi modellato su una molteplicità di voci e di stilemi, che reinvestono la legacy della Manifattura nella visione di nuove generazioni di maestri di stile, in grado di portare l’arte nella vita quotidiana e la vita quotidiana nell’arte. GINORI 1735 può contare su una rete distributiva composta dagli store di Firenze, Milano, Parigi, Seoul e Londra ed è presente in alcuni dei più prestigiosi punti vendita in Europa, America, Middle East e APAC. Il brand può, inoltre, contare su importanti partnership con alcune tra le più prestigiose catene alberghiere di lusso e tra i più raffinati ristoranti a livello mondiale. La Maison ha, inoltre, un proprio canale di e-commerce che raggiunge oltre 30 Paesi a livello globale.

ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN - IED

IED è un Gruppo internazionale, il più grande Network di Alta Formazione in ambito creativo ad aver mantenuto dal 1966 uno sguardo globale e una matrice culturale profondamente italiana. È presente con 11 sedi in 3 paesi: in Italia a Milano, Cagliari, Firenze, Roma, Torino e a Como con l’Accademia di Belle Arti Aldo Galli; in Spagna a Barcellona, Madrid e Bilbao e in Brasile a Rio de Janeiro e San Paolo. In Italia, IED opera attraverso la capogruppo che nel 2022 è stata trasformata in una Società Benefit con l’obiettivo di formalizzare il suo impatto positivo sulla società e sul pianeta. IED è una scuola inclusiva e transdisciplinare che utilizza il design come linguaggio universale per il cambiamento.

Ogni anno avvia progetti di innovazione in ambito formativo nelle discipline del Design, della Moda, della Comunicazione e del Management, delle Arti Visive, dell’Arte e del Restauro, sviluppando forme di apprendimento e nuovi modelli per interpretare il futuro. L’offerta formativa comprende corsi Undergraduate (Diplomi Accademici di I° Livello, Título Superior en Diseño, Diploma de Bacharelado, Diplomi BAH e Diplomi IED), Postgraduate (Master di Primo Livello e Master IED) e Corsi di Formazione Continua. IED può contare su una rete di oltre 3.000 docenti, attivi nei rispettivi settori di riferimento, con cui collabora costantemente per assicurare il perfetto svolgimento delle attività di formazione delle sue sedi.

