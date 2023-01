L'ex pilota tedesco di Formula 1 Michael Schumacher, vincitore di sette campionati mondiali con Ferrari e Benetton, compie oggi 54 anni.

«Con te nel giorno del tuo compleanno. Oggi e per sempre».

Così la Rossa augura buon compleanno al pilota più vincente di tutti i tempi sulle piattaforme social. Sono diversi i vip, che attraverso i media, hanno ricordato le grandi imprese e vittorie del Barone Rosso tra cui suo figlio Mick, che durante il mese di Dicembre è diventato il nuovo terzo pilota della Mercedes-AMG Petronas. Mick dedica un post a suo padre dove digita:«Buon compleanno al papà migliore di sempre. Ti voglio bene».

Michael Schumacher vince due mondiali consecutivamente in Benetton per poi trasferirsi in Ferrari. In quel di Maranello nasce una delle storie d'amore più note e vincenti del motorsport che dura 10 anni e che porta alla vittoria di 5 campionati del mondo di Formula Uno. Nel 2006 annuncia il suo ritiro ma torna a gareggiare nel 2010 scegliendo la Mercedes e rimarrà lì per due anni.

La mattina del 29 Dicembre 2013 il pluripremiato pilota era in Francia quando durante una discesa con gli sci cadde e sbatté la testa contro una roccia. Entrò in coma e quando finalmente uscì dal coma, iniziò un percorso riabilitativo al centro di neuroscienze dell'ospedale universitario di Losanna per poi essere dimesso. Da allora la famiglia mantiene un assoluto riserbo sulle condizioni di salute del pilota.