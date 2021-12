The Cliff, spazio polifunzionale a picco sul Lago di Lugano in apertura nei primi mesi del 2022, sarà uno spazio non convenzionale pieno di arte, artisti e musica. Dopo aver annunciato la costante collaborazione con Giacomo Braglia, giovane artista in forte crescita che ha già esposto alla Biennale di Venezia - qui tutti i dettagli: bit.ly/BragliaTheCliff -, il locale schiera per quel che riguarda la musica DAN:ROS, un professionista d'eccezione. Originario di San Marino, è conosciuto in tutto il mondo per un sound piacevolmente sospeso tra nu disco, soulful, jackin' house, ritmo e melodia.

"Con DAN:ROS abbiamo da subito trovato una notevole sintonia. Ha una grande esperienza e da sempre fa ricerca musicale non accontentandosi delle tendenze del momento. Il suo sound diventerà uno dei punti di forza di The Cliff", spiega Manuel Dallori (Gianni Versace, Zelo's Montecarlo, Beach Club, The Beach, Domina Coral Bay a Sharm El Sheikh, etc), che guida questo nuovo spazio d'eccellenza insieme ad una cordata di imprenditori. "Le selezioni musicali di DAN:ROS accompagneranno gli ospiti di The Cliff, amplificheranno le loro emozioni nei diversi momenti che il locale propone e non solo", conclude Dallori.

"Ho fatto per tanti il dj in discoteca e continuo a divertirmi a farlo. Oggi però, per età e per esperienza, mi sembra naturale cercare di portare la mia musica e la mia personalità soprattutto altrove", spiega DAN:ROS. "Un luogo in cui si fa ricerca in ogni proposta come The Cliff è decisamente perfetto. E' proprio il tipo di situazione internazionale in cui il mio sound può fare la differenza".

www.thecliff.ch



CHI E' DAN:ROS

Originario di San Marino, Danilo Rossini, al mixer DAN:ROS, fa il dj da sempre. A 15 anni già mixava con i giradischi Pioneer 1200 del fratello, per poi far ballare un po' tutti i club che contano in Riviera Romagnola, compresa la Molo Street Parade. Da settembre 2019 ha iniziato a produrre musica con continuità nel suo studio di registrazione. I risultati sono già importanti. Il suo sound, sospeso tra nu disco, soulful, jackin' house, ritmo e melodia è apprezzata in tutto il mondo da addetti ai lavori ed appassionati.

COS'E' THE CLIFF

A Lugano, in Svizzera c'è chi lavorando da tempo ad un nuovo luogo d'incontro polifunzionale "Made in Italy". E' THE CLIFF, uno spazio che guarda dritto al futuro dell'intrattenimento. In una location mozzafiato a picco sul lago, THE CLIFF (in inglese cliff significa scogliera, strapiombo) è pensato per rilassarsi con gli amici, godendosi aperitivi, party, live music, dinner show, mostre d'arte e serate molte diverse tra loro, dal tramonto all'alba. L'apertura è prevista tra fine 2021 ed inizio 2022.

"THE CLIFF non sarà un semplice ristorante né una discoteca in cui si può anche cenare, ma un contenitore con uno stile essenziale", continua Manuel Dallori. "Sarà una location polifunzionale e modulabile, la cui formula unisce intrattenimento di livello assoluto, ricerca anche artistica ed un'offerta gastronomica di qualità".

Tutto questo sembra decisamente esclusivo, ovvero molto caro. "Da sempre invece i miei concept fanno parte dell'universo del lusso accessibile", conclude Dallori. "Chi sceglierà THE CLIFF per un drink o un aperitivo potrà sempre farlo senza spendere una fortuna. Ogni sera si potranno scegliere esperienze diverse, tutte accomunate dallo stesso stile".



https://www.facebook.com/danrosmusic