Ad aprile 2021, ecco una bella selezione / chart di 12 pezzi curata da DAN:ROS su Traxsource, uno dei siti musicali più utilizzati dai dj di tutto il mondo quando si tratta di sonorità sofisticate e particolari.

La selezione del sammarinese Danilo Rossini, al mixer e in studio di registrazione semplicemente DAN:ROS, inizia con "Can't Get Enough", un brano decisamente house prodotto proprio da DAN:ROS con T. Markakis e pubblicata da Little Jack: già da subito è quasi impossibile non muoversi a tempo. Il sorriso con cui DAN:ROS presenta la sua chart su Traxsource (vedete la foto anche qui con le copertine dei brani) è proprio perfetto, quando si tratta della sua musica.

Si continua con "Dreams Come True" di Stoim e Laura Jackson, un altro brano che dà energia e regala melodie... mentre il terzo brano, "Love Motivation Feat. Eleonore", prodotto da Fabio Pierucci e pubblicato da Motive Records, spinge e fa emozionare.

E' perfettamente inutile elencare anche gli altri 8 brani, perché in tutti la qualità sonora e musicale è eccellente. Non c'è che da ascoltare, magari ballando, se possibile con qualcuno e magari un drink in mano, a questo link: https://www.traxsource.com/title/1567436/dan-ros-april-2021

Danilo Rossini, al mixer DAN:ROS, fa il dj da sempre. A 15 anni già mixava con i giradischi Pioneer 1200 del fratello, per poi far ballare un po' tutti i club che contano in Riviera Romagnola, compresa la Molo Street Parade. Da settembre 2019 ha iniziato a produrre musica con continuità nel suo studio di registrazione. I risultati sono già importanti. Ad esempio, sono già arrivati diversi remix per Juicy Music, la label del top dj Robbie Rivera (tra cui quello per Robbie Rivera & Dreamfreak - "Comfortable Pain").

A questo link, bit.ly/DAN-ROS-alladisco, è possibile leggersi una lunga ed interessante intervista a DAN:ROS.