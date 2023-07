Al giorno d’oggi, con la società che ci attanaglia, l’indifferenza e l’arroganza dell’essere “IO”, la volontà di voler primeggiare, il dover sempre essere al passo con i tempi, la moda e gli status symbol per non sentirsi esclusi ed emarginati. Tutto questo contribuisce notoriamente ad essere isolati nella propria profonda solitudine ed agevola chi tende il suo amo a caccia della prima preda da catturare, proprio per chi desidera oggi trovare l'amore e desolati ed isolati, si affaccia speranzoso a trovarlo in Internet e si imbatte in una scelta quasi illimitata di potenziali principi azzurri e angeli sensuali provenienti dal mondo intero. Ma attenzione! I cuori solitari sono molto sensibili, pronti ad accettare lusinghe e dichiarazioni d’amore, anche se non sono per nulla serie. Questi cuori assetati d’amore sono facili prede per i truffatori e le truffatrici, che ne approfittano per sfruttarli in modo mirato al solo scopo di arricchirsi finanziariamente. È noto che da diverso tempo esiste una forma di truffa moderna che con promessa di matrimonio chiamata “Romance Scam” o “Love Scam” che in buona sostanza sarebbe in italiano truffa dell’amore o truffa romantica. Per mettere a segno questa forma di truffa, abili truffatori e truffatrici creando profili social del tutto falsi, molte volte impersonando altre persone, fanno cadere con le loro lusinghe i poveri malcapitati in vere e proprie trappole, fingendosi innamorati di quella persona, riescono ad intavolare delle vere e proprie conversazioni che sfociano in fasulle relazioni amorose, principalmente volte all’ottenimento di provvidenze finanziarie sostanziose per sé e per le proprie famiglie. Pressappoco il lestofante truffatore, in inglese “scammer”, navigando in Internet sotto mentite spoglie, inizia dapprima a sviluppare un dialogo, mutando in simpatia con lo scambio di messaggi con la propria preda. Poi, dopo poco sfociano in un amore folle, a quel punto se la vittima abbocca, sarà inondata da complimenti e messaggini dolci, finché non avranno carpito il massimo della loro fiducia. (Molto spesso ricorrono a situazione del tipo, top manager ed imprenditori di mezzo mondo, oppure di militari ed alti ufficiali statunitensi in missione in Afghanistan, Siria, Ucraina, etc.). Ovviamente a secondo della vittima, se quest’ultimo sia un uomo, il truffatore assumerà l’identità di una donna, magari anche bellissima o viceversa, ciò indipendentemente dal sesso reale dell’impostore di turno. Dopo alcune settimane o talvolta mesi che va in scena la presunta relazione amorosa sviluppatasi solitamente via Social o Skype, WhatsApp o altre piattaforme, facendo sempre più piani comuni per il futuro, ma sempre senza mai vedersi in video, i due si vogliono anche incontrare nella vita reale. Ma proprio in quel momento, succede qualcosa di assolutamente imprevisto, il truffatore/truffatrice asserisce di essere stato/a coinvolto/a in un incidente, di avere problemi con i documenti/visto, di essere stato/a derubato/a in aeroporto ed è in particolar modo a questo punto, che la vittima cade totalmente nelle mani del suo truffatore, essendo invitata ad assumere i costi di trattamento, di viaggio o altre spese, e di versare l’importo necessario via trasferimento di denaro o su un conto all’estero; in alcuni casi anche a garantire presso terzi per lui, ma invece di risolversi le cose, i problemi e gli ostacoli si moltiplicano e la vittima è ogni volta invitata a versare nuovamente del denaro. Tuttavia, l’agognato incontro non avverrà mai. E non importa se sei laureata e pensi che a te non accadrà mai, il 75% delle vittime di truffe romantiche ha un’istruzione universitaria. L’intelligenza non ha nulla a che fare con il fatto che verrai truffata. Il meccanismo spesso si ripete: il truffatore ti contatta online. A volte lo fa sulle app di dating, molto più spesso sui social network. Magari ami creare piccoli gioielli e mostrarli su Instagram. I truffatori studiano il tuo profilo, le tue amicizie, i tuoi interessi. Poi un bel giorno nei commenti sotto una tua creazione, appare un messaggio di un potenziale acquirente – ovviamente il profilo è falso, come la sua foto -, che ti fa i complimenti per la tua bravura. Alla fine, ne nasce una conversazione, che poi magari si sposta nella chat privata. Tu non lo sai, ma stai per cadere nella rete. Questi gruppi organizzati utilizzano tecniche ben rodate per capire che tipa sei e come farti innamorare. Spesso, i meccanismi utilizzati sono simili a quelli delle sette. Lo scopo, ovviamente, non è il tuo amore, ma i tuoi soldi.

Cosa fanno le Forze dell’Ordine?

Non c’è da biasimarsi per essere caduti nella trappola della truffa romantica, né se si tratta di voi, né se si tratta di una persona che conoscete. Ricordatevi che la polizia è lì non certo per giudicare, ma per dare la caccia ai criminali. La vostra denuncia in polizia può evitare ad altre potenziali vittime di cadere nella trappola di questi delinquenti. Al posto di polizia fornite tutte le informazioni utili sulla truffa (dati del conto, numeri di telefono, indirizzi e-mail, nomi dei profili, ecc.).

Cosa fare? Come potete evitare di diventare vittima di una truffa dell’amore?

Chiedetevi se è sensato che una persona seducente, con una buona posizione professionale, che vive in un paese lontano e non ha alcun legame con voi desideri improvvisamente iniziare una relazione a distanza con voi.

Diffidate di una persona conosciuta su un sito di incontri che vi parla già del grande amore ancora prima del primo incontro.

Interrompete subito i contatti con persone che appena conosciute, vi chiedono di fare qualcosa per loro o non appena vi si chiede del denaro, di inviare merci (p. es. telefonini, carte iTunes , ecc.) o di ricevere dei pacchi.

Non mettete mai a disposizione di terzi il vostro conto bancario o postale per effettuare transazioni finanziare. Potreste essere passibili di sanzioni penali, anche per concorso in truffe internazionali, riciclaggio di denaro, etc.!

Non inviate mai vostre foto intime o compromettenti a sconosciuti .

Evitate di condividere con il primo che capita dati sensibili e vulnerabili per la vostra sicurezza e quella dei vostri familiari.

Tenete presente che in Internet si può falsificare tutto: interi profili con elenco di amici, foto, documenti ufficiali, film, giustificativi, fotocopie di passaporti, numeri di telefono, ecc.



Come agire se si è già caduti nella trappola della truffa dell’amore?

Non inviate più né denaro, né merci!

Sporgete denuncia alla polizia.

Poi interrompete subito e definitivamente i contatti con il truffatore o la truffatrice e bloccatelo/a su tutti i vostri canali.

Parlate di quanto vi è capitato con una persona di fiducia e chiedete un aiuto psicologico, se vi rendete conto che tutta questa storia vi pesa, ma ricordate che la cosa importante è che le truffe romantiche che avvengono ogni giorno, dunque non impazzire e soprattutto non colpevolizzarti.

Segnala l’accaduto all’app o al sito di social media dove il truffatore ti ha contattata.

Condividi la tua esperienza negativa con gli altri e se avete bisogno di aiuto rivolgiti ad Associazioni che aiutano le vittime di truffe affettive. Vi sentirete anche meno soli.

Come poter aiutare un conoscente vittima di una truffa dell’amore

Cercate di fargli capire che sospettate essere vittima di una truffa romantica o d’amore, che è il caso di approfondire, mettendogli a disposizione anche queste informazioni, invitandolo ad a creare un contatto diretto , visivo, magari in videochiamata, etc. (il più delle volte, questi truffatori si sottraggono a questo tipo di contatto).

Spronate la vittima ad accompagnarvi ad un posto di Polizia, per poter esporre i fatti e far fare a loro delle verifiche.

Amati lettori, tutti abbiamo un grande bisogno di un pò di affetto e di amore, ma molto spesso chi ce lo propina così facilmente online, senza neppure conoscerci un pò, lo fa per secondi fini. State in guardia e buona vita!

MoSaMe