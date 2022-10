Al Castellani, quando mancavano 10 minuti alla fine della partita, in molti pensavano che ormai la gara tra Empoli e Milan sarebbe finita in parità. Questo non perché la partita fosse stata noiosa e priva di occasioni, ma per l'esatto contrario, visto che nonostante le occasioni capitate ad entrambe le squadre, il risultato non si era schiodato dallo 0-0. L'ultima era capitata all'Empoli con Bajrami che si era fatto respingere una conclusione anemica quando era riuscito ad arrivare a tu per tu con Tatarusanu.

E allora come si spiega il 3-1 che ha consentito al Milan di portarsi a casa i tre punti? In questo modo...

Al 79', Leao si invola sulla fascia destra e serve Rebic a centro area. Il centravanti croato è praticamente solo e non ha problemi a superare Vicario siglando il gol dell'1-0. Si arriva così al recupero, dove succede di tutto. L'Empoli pareggia su punizione dal limite con Bajrami al 92'. Un minuto dopo Ballo-Tourè si sostituisce a Rebic in un'azione quasi fotocopia di quella del primo gol e riporta in vantaggio il Milan.

Prima del fischio finale, l'Empoli si riversa nella metà campo rossonera in cerca del pari, ma nell'ultima azione dell'incontro, al 96', Leao si invola verso la porta avversaria e con un pallonetto sigla la rete del 3 - 1 finale.

La vittoria consente al Milan di raggiungere l'Atalanta a 17 punti e di portarsi così a -3 dal Napoli. L'Empoli rimane fermo a 7, nella parte destra della classifica.

Per Pioli, quella ottenuta dalla sua squadra, è stata una "vittoria di volontà e di spirito. Abbiamo perso col Napoli dopo una striscia di imbattibilità lunghissima, era importante ripartire col piede giusto. L'Empoli ci ha creato difficoltà, gli infortuni ci hanno tolto riferimenti. Io sono di parte, ma i miei giocatori mi emozionano sempre ed è la cosa più bella che sto vivendo. Se è la vittoria dell'altro Milan? No, è la vittoria del gruppo: siamo un gruppo coeso e disponibile. Gli infortuni in una stagione impegnativa possono capitare, ma io ho la fortuna di averne tanti di giocatori e tutti disponibili e con l'atteggiamento giusto".





