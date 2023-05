(M Digital Distribution)

“Ghibli” è il nuovo singolo di Heterogene feat. Janez & Dayel, brano estratto dall’album “Volume one”, già disponibile nei principali store digitali.

La canzone è composta e arrangiata dai due eccellenti musicisti:

Janez (Gianni Vancini): sassofonista da molti anni di Umberto Tozzi, musicista che vanta collaborazioni con Sarah Jane Morris, Greg Manning e Fabrizio Bosso;

Dayel (Daniele Leucci): percussionista attualmente in tour con Gianni Morandi, che oltre ad aver suonato nei Tour di Raf e Claudio Baglioni, ha avuto l’onore di suonare live con “Nile Rodgers & Chic” in Italia.

“Ghibli” è un’instrumental song dalle lounge/chillout, caratteristiche dell’intero progetto.

Il videoclip contiene delle immagini del Sahara ed altre nelle quali si vedono in studio i musicisti. Mix and mastering by Simone Papi

“Volume one” è un album che rappresenta un vero e proprio prodotto sperimentale, 15 tracce con atmosfere di tipo ambient e chillout. Heterogene è un gruppo di lavoro formato da bravissimi musicisti, con collaborazioni internazionali, un “laboratorio” andato avanti negli ultimi anni alla ricerca di nuove sonorità etniche e metropolitane.

E’ un progetto curato nei minimi dettagli e prodotto da Beppe Tinti e Gianluca Pecchini. Edizioni Tycaua. Grafica: (“Lau & Mau Design”).

Videoclip: https://youtu.be/qhMUkMSVq3w