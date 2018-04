 La romantica Mademoiselle di Eles Italia – Ceremony Collection 2018

La raffinata donna di Eles Italia cammina leggiadra su una terrazza incantevole a strapiombo sul mare, sovrastata da un’artistica volta che ben esprime l’idea della vita in movimento: le onde del mare, le piccole nuvole in cielo sospinte da una brezza leggera. Gli outfits della Ceremony Collection 2018 creati da Silvia e Stefania Loriga esaltano la figura della donna velata da trasparenze, decori in cristalli, gemme e Swarovski impreziosiscono abiti lunghi, evanescenti e sensuali che ruotano a 360 gradi, alla ricerca del sole, alla ricerca della luna, per arrivare al riflesso della bellezza.

I volumi sono ampi, i tessuti pregiati come la seta, l’organza, lo chiffon giocano con la luce rendendo le creazioni di Eles Italia dei veri gioielli fashion, sogni da indossare per ogni occasione, dalla partecipazione ad un matrimonio fino al party più esclusivo. Nuvole di seta celeste, cascate di chiffon color pesca, arancio o rosso che fluttuano nell’aria evocando le fate di Shakespeare nella romantica commedia e fiaba “Sogno di una notte di mezza estate”.

Abiti eleganti e chic, ideali per chi predilige uno stile etereo e glamour, si alternano a lunghe gonne ampie, top a fascia o scollature profonde impreziosite da scintillanti decori che incorniciano e arricchiscono un décolleté mozzafiato. Femminilità e seduzione, leggerezza ed armonia caratterizzano la Ceremony Collection 2018 di Eles Italia, abiti unici che dimostrano il loro infinito fascino “dipingendo” una delicatezza femminile effimera e sognante, che celebrano a gran voce l’arte e la perfezione naturale e selvaggia della Sardegna.



Press Office LA REVE PR & ADV, e-mail: infolareve@libero.it