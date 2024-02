Tra Note e Sapori: L'Incontro Esclusivo con Antonio Manfrè di Manifatture Manfré e Amaro Biccaris a "Il Salotto delle Celebrità" in occasione del Festival di Sanremo

















In questa intervista esclusiva a "Il Salotto delle Celebrità" in occasione del Festival di Sanremo, esploreremo le visioni e le passioni dietro le quinte di Manifatture Manfré e Amaro Biccaris, due realtà imprenditoriali che si distinguono nel panorama italiano per la loro dedizione alla qualità e all'innovazione. Il fondatore, Antonio Manfrè, ci guiderà attraverso la missione aziendale, i sogni futuri, l'importanza di eventi esclusivi e l'inaspettata influenza della musica sul percorso professionale, rivelando come queste esperienze abbiano modellato la sua visione imprenditoriale.





“Benvenuto! Potresti descrivere brevemente la missione e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?”

Se dovessi descrivere la missione delle nostre aziende Manifatture Manfré (produzione tovagliato per ristoranti) e Amaro Biccaris (liquore artigianale siciliano), il tutto verterebbe sul soddisfare le richieste e le necessità dei nostri clienti. Altro obiettivo è quello di garantire sempre uno standard qualitativo elevato, sia nell’azienda tessile che guido fieramente da oltre vent’anni, sia con la nuova avventura intrapresa con la creazione dell’amaro e dei liquori Biccaris. Ciò che penso potrebbe contraddistinguerci rispetto ad altri è l’etica lavorativa, la conduzione familiare, la varietà dei nostri prodotti e la ricerca incessante per le novità nel nostro ambito lavorativo.

“Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?”

Il mio sogno è quello di crescere lavorativamente, essere ancora più presente a livello nazionale, “vestire” le migliori tavole e portare odori e sapori attraverso i nostri liquori, esaltando, ancor di più il mio territorio.

“Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?”

La motivazione che porta a scommettere su questo evento è quello di avere un palcoscenico con persone di grande successo che possano apprezzare l’amore e il duro lavoro dietro le nostre creazioni e darne prestigio a sua volta. L’aspettativa principale è di far conoscere positivamente i nostri prodotti e i nostri brand.

“In occasione del Festival di Sanremo, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con la musica. Quali artisti o gruppi ti hanno influenzato?”

La mia fonte di ispirazione è Al Bano, in quanto ho avuto modo di conoscerlo e instaurare un rapporto lavorativo nell’ambito vinicolo. Non a caso il mio input alla creazione dell’amaro Biccaris è stato dovuto proprio a questa esperienza.