Il libro d’esordio di Bruna Sibillio è un racconto autobiografico che parla di come una donna ha preso in mano la sua vita e ha abbracciato il cambiamento. In un percorso fatto di resilienza e duro lavoro, l’autrice parla delle vicende che l’hanno portata dall’essere una dipendente in un supermercato a donna indipendente che si realizza e riesce aprire la propria attività, senza trascurare la sua vita famigliare e le proprie passioni.

Arrivare alla soglia dei quarant’anni e rendersi conto che bisogna ribaltare completamente la propria vita non è semplice. Ma arriva per tutti il momento in cui bisogna fare i conti con se stessi e tirare le somme: alcuni la chiamano crisi di mezza età, altri rinascita; la differenza sostanziale sta nel saper trarre il meglio dalle situazioni che si vivono - anche quelle particolarmente sfavorevoli - e l’autrice in questo senso ha molto da raccontare.

Famiglia e Carriera, una non scelta

La scrittrice porta all’attenzione del lettore un discorso fondamentale per il mondo odierno, che riguarda la figura della donna, sia in famiglia, che nel mondo del lavoro.

In un passaggio, che l’ha portata da essere una donna sposata, che lavorava come dipendente nel mondo della grande distribuzione, ad essere una madre separata che porta avanti la sua attività, la Sibillio si racconta e riscopre le caratteristiche di sé che l’hanno portata ad avere le capacità e la forza per poter raggiungere i propri sogni.

Partendo dal proprio malessere esistenziale, inizia così un percorso di rinascita, fatto di cadute ed errori, ma che condurrà la protagonista (nonché autrice) verso la propria libertà.

Riprendere in mano la propria vita, essere liberi, ovvero avere piena responsabilità delle proprie azioni, non è desiderabile da chiunque, non è sicuramente il modo più comodo di vivere, ma è necessario per una donna che vuole avere il tempo di crescere i propri figli e che allo stesso tempo deve portare a casa uno stipendio.

Avere la possibilità di gestire il proprio tempo, riuscendo a far convivere la sfera familiare con quella professionale, è stata la vittoria che Bruna Sibillio vuole celebrare con questo libro.

Se quindi fino a non molti anni fa era impensabile che una donna potesse dividersi tra famiglia e lavoro, o addirittura che dovesse esclusivamente concentrarsi sulla prima, la vicenda narrata in “Da quaranta a Cinquanta” è la prova che i tempi sono cambiati e che una donna, soprattutto se è madre, può rivelare una forza e una determinazione incontrastabili.

Realizzazione personale, la ricerca della felicità

Il celebre film di Gabriele Muccino “La ricerca della Felicità”, che ha come protagonista il magistrale Will Smith, racconta di un uomo intrappolato in una realtà che lo vede come uno sconfitto, ma che grazie alla sua determinazione, e alla voglia di raggiungere i propri sogni, riesce a realizzarsi. Questo titolo è molto caro a Bruna Sibillio, che ha vissuto qualcosa di molto simile sulla propria pelle e che infatti non dimentica di citare nella propria produzione.

Molto del merito per il suo percorso viene dal suo carattere e dalla sua predisposizione al miglioramento. In tutto il suo arco di crescita, che viene sviscerato nella parte autobiografica del libro, la predisposizione ad affrontare le sfide della vita, reinventandosi sempre in maniera splendidamente camaleontica, anche nelle situazioni più pesanti, è una costante molto viva.

Allo stesso tempo appare ben chiaro dalle pagine che i suoi valori fondamentali sono ben radicati e tra tutti spicca l’Amore di una madre per i propri figli, un carburante inesauribile che porta la scrittrice a non arrendersi mai.

Questo titolo è consigliato a chiunque sia arrivato in quel periodo della vita dove si è costretti a mettere tutto in discussione ed evolversi come persone individualmente. In modo particolare è rivolto al pubblico femminile e al mondo delle mamme, che più di tutti hanno difficoltà a attuare un cambiamento, in quanto le loro decisioni si potrebbero ripercuotere su chi le circonda: un ostacolo enorme da superare, ma non invalicabile.

Trovate il libro “Da quaranta a cinquanta” di Bruna Sibillio su Infugaedizioni.it su Amazon ed in tutti gli store on line e librerie tradizionali.