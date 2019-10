Frascati Poesia: Appuntamenti di ottobre tra narrativa e storia

Frascati Poesia: In collaborazione con La Nuova Pesa - Centro per l’Arte Contemporanea, presenta Venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 17.30 Via del Corso 530 Roma, il libro di Francesca Ricchi “L’incanto dei morti” Emersioni editore.

Interventi di Andrea Caterini e Arnaldo Colasanti. “L’incanto dei morti di Francesca Ricchi”, è uno straordinario romanzo che copre il sentimento contemporaneo di interdizione della morte sia come terrore sia come esito naturale della vita. La morte è la più grande superstizione umana.

Martedì 15 ottobre 2019 ore 17,00 Fondo Librario "Giulio Ferroni"- Via di Villa Borghese 8 Frascati. Nuovo appuntamento con “Parliamone in 15 minuti” dal titolo "Il mito di Gabii - La memoria di Faustolo”.

Il mito di Gabii - Faustolo e Acca Larentia e l’interpretazione della verità della fondazione di Roma . Relatore Valter Casagrande.



Ingresso libero.

Info: frascatipoesia@comune.frascati.rm.it - www.frascatipoesia.it