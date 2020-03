Redmi K30 Pro e Redmi K30 Pro Zoom Edition sono stati presentati ufficialmente.

Questi due prodotti sono i due fratelli maggiori del Redmi K30 5G presentato qualche mese fa, ma rispetto a quest'ultimo utilizzano, ovviamente, un comparto hardware di livello superiore, oltre ad un design molto diverso.

Se il Redmi K30 5G utilizza un display con foro per le fotocamere frontali, il nuovo Redmi K30 Pro (e la variante Zoom Edition) utilizzano un meccanismo pop-up per la fotocamera frontale e pertanto il display non presenta notch o fori.

Questi due nuovi smartphone presentgano sia delle ottime caratteristiche tecniche, che dei prezzi davvero molto interessanti.

Redmi K30 Pro

Display: AMOLED, 6.67″ Full HD+

CPU: Qualcomm Snapdragon 865

GPU: Adreno 650

RAM: 6GB/8GB

Memoria interna: 128GB |128/256GB

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 5G, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.1, GPS, NFC Fotocamera frontale: 20MP (Samsung ISOCELL S5K3T2) Fotocamera posteriore: quadrupla (64MP OIS, EIS + 13MP Samsung, grandangolare FOV 123° + 5MP, sensore per le macro + 2MP, sensore per il calcolo della profondità di campo), flash LED

Batteria: 4700 mAh con ricarica rapida

Lettore di impronte digitali integrato sotto il display, jack audio da 3.5 mm, sistema di raffreddamento a camera d’aria, certificazione IP53, Game Turbo 3.0 con modalità cambio voce, sensore infrarossi

Redmi K30 Pro Zoom Edition

Display: AMOLED, 6.67″ Full HD+

CPU: Qualcomm Snapdragon 865

GPU: Adreno 650

RAM: 8GB LPDDR5

Memoria interna: 128/256GB

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 5G, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.1, GPS, NFC Fotocamera frontale: 20MP (Samsung ISOCELL S5K3T2)

Fotocamera posteriore: quadrupla fotocamera (64MP OIS, EIS + 13MP Samsung ISOCELL S5K3L6, grandangolare FOV 123° + 8MP, sensore per le macro 50mm e teleobiettivo + 2MP, sensore per il calcolo della profondità di campo), flash LED

Batteria: 4700 mAh con ricarica rapida Xiaomi Mi Charge Turbo da 33W

Lettore di impronte digitali integrato sotto il display, jack audio da 3.5 mm, sistema di raffreddamento a camera di vapore, certificazione IP53, Game Turbo 3.0 con modalità cambio voce, sensore infrarossi