Non tutti i mali finiscono per nuocere, compreso il coronavirus. Infatti, se per gran parte del mondo la pandemia è stata e continua ad essere una tragedia, ci sono alcuni che hanno motivo per festeggiare (naturalmente non in pubblico).

Chi sono? Ma i produttori di vaccini, è ovvio. Non è solo un'intuizione, ma semplicemente lo stato dei fatti.

Pfizer, martedì, ha dichiarato che dalla vendita del suo vaccino anti-Covid, che ha sviluppato con il partner tedesco BioNTech, prevede di generare 15 miliardi di dollari di fatturato, circa un quarto delle sue entrate complessive del 2021, grazie alla fornitura di due miliardi di dosi entro i prossimi 11 mesi.

Finora, però, Pfizer in tutto il mondo ha fornito del suo vaccino solo 65 milioni di dosi, anche a causa dei cambiamenti che in Europa si sono resi necessari nei siti di produzione per aumentarne il numero di dosi. BioNTech ha detto lunedì che nei propri stabilimenti sono tornati sulla buona strada per rispettare le forniture promesse all'Europa.

Pfizer prevede per il 2021 entrate comprese tra 59,4 e 61,4 miliardi di dollari, con le vendite del vaccino che dovrebbero rappresentare circa il 25% del fatturato.