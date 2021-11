Il ministro della Salute Roberto Speranza - durante il question time di mercoledì alla Camera - ha dichiarato che dal 1 dicembre potranno iniziare a ricevere la dose di richiamo del vaccino anti-Covid anche le persone nella fascia di età tra i 40 e i 60 anni.

Per il richiamo sarà utilizzato un vaccino a mRna, qualunque sia stata la tipologia di vaccino utilizzata per le precedenti somministrazioni. Sarà di 15 milioni il numero di persone coinvolte."Con il confronto svolto - ha detto il ministro - annuncio che facciamo un ulteriore passo avanti. La terza dose è strategica per la campagna vaccinale: siamo all'83,7% di persone che hanno completato il ciclo vaccinale ed il richiamo ad oggi è stato offerto a 2,4 milioni di persone. ... Il Cts ha rappresentato che la norma che ha consentito l'estensione da 9 a 12 mesi del green pass per i vaccinati è stato frutto di un'unica e univoca volontà parlamentare: l'estensione del green pass fino a 12 mesi potrà essere rivista in futuro se emergeranno nuovi dati o studi. Ogni settimana l'Iss presenta un rapporto sull'efficacia dei vaccini e i dati consentono di aggiornare le indicazioni. Da settembre osservati primi segnali di perdita di efficacia per cui è raccomandata una dose aggiuntiva per alcune categorie".