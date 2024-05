PALERMO - C'é bisogno sempre di più di donatori di sangue. Grazie ai nostri amici Riccardo e Barbara che, insieme a Gaia, hanno realizzato, con "Linfa Rossa" di Palermo, questo video di promozione e sensibilizzazione per la donazione di sangue ed emocomponenti, le piastrine.

Al momento della donazione - ricordano Riccardo e Barbara operatori di Carità cristiana a Palermo, amici inseparabili di Fratel Biagio che tanto ha operato per gli ultimi in Sicilia - si viene sottoposti ad una serie di controlli medici per assicurare le migliori condizioni per i donatori e i centri trasfusionali. E' un gesto che fa bene a se stessi e agli altri. Donare sangue fa bene anche al donatore. Donare il proprio sangue comporta una presa di coscienza dell’individuo, che, secondo la medicina, viene stimolato a mantenere uno stile di vita sano. Donare sangue, perciò, salva la vita a chi riceve il sangue e mantiene sano il donatore.

La prima garanzia della sicurezza del sangue, in Italia, - così come in una nota del Centro Nazionale Sangue, ricordano ancora Riccardo e Barbara- deriva dalla scelta di rendere la donazione un atto volontario, gratuito e anonimo che la stragrande maggioranza dei donatori compie con periodicità, un altro pilastro della sicurezza. Non donando ‘per qualcuno’ in particolare e non essendoci nessuna forma di ricompensa si evita che si presentino a donare persone con motivazioni diverse dall’altruismo. Prima della donazione si deve poi compilare un questionario, contenente domande volte ad approfondire eventuali comportamenti a rischio del donatore, malattie pregresse e terapie in corso, e sottoporsi a visita con il medico esperto nella selezione dei donatori di sangue. L’esito della compilazione del questionario e della visita determineranno l’idoneità o meno del donatore.

Il video girato presso l'Associazione Linfa Rossa mostra quanto è importante donare per se e per gli altri.

Il video>>> https://fb.watch/seGtFCEHQ9/