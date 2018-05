“W il pranzo coi parenti”, il nuovo singolo di Paola Angeli

Dopo il successo di “Centro Commerciale”del maggio scorso, torna con il nuovo singolo “W il pranzo coi parenti” Paola Angeli, cantautrice bolognese nota al pubblico per la partecipazione a Sanremo Giovani nel 1993 con il brano "Merlino" (P. Angeli) e al Festival di Sanremo nel 1994 con "Cuore Cuore" (P . Angeli).

Un nuovo brano ironico e divertente, che trae spunto da una esperienza personale, in cui molti non potranno che rivedersi, rivivendo l'atmosfera che inesorabilmente si crea durante l’atteso (e temuto) pranzo annuale con i parenti.

Estate, ristorante, pranzo interminabile con infinite portate: la protagonista cerca di adattarsi alla situazione sorridendo e dimostrandosi felice, celando il reale desiderio di essere dall'altra parte del mondo. Il pranzo coi parenti, da momento conviviale, si trasforma così in qualcosa di terrorizzante, in un incubo da cui si fatica ad uscire. Il tutto, naturalmente, in chiave assolutamente comica ed autoironica, con quell’attitudine che contraddistingue l’artista soprattutto nelle ultime produzioni.

“W il pranzo coi parenti” scritto a quattro mani insieme a Giancarlo Di Maria, che lo produce e lo arrangia per la Parametri Musicali di Bologna, è caratterizzato da sonorità elettroniche e molto moderne in netto contrasto con l'argomento trattato. Nello special la voce tenorile, che accenna il “Libiamo” dalla Traviata di Verdi, irrompe inaspettatamente spezzando per un attimo, in modo divertente, l’andamento del pezzo.

Etichetta: Parametri Musicali