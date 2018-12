"Un unico momento", davvero intenso come il periodo natalizio. Lo spirito del Natale serve a risvegliare sentimenti dignità e speranza un po' colorata, barocca e convenzionale magari, ma più emozionante delle uscite e schierati in coreografie solo "passeggiaticce", anche se utili.

Sapienti e nobili scelte sicuramente non trascureranno certo il grande amore pittoresco per grandezza e splendore come il cinema e soprattutto il teatro che con la sua magia cattura grandi e piccini.

Tutto quanto ha fatto storia lo ritroveremo perché, la favola continua con “Gli spettacoli delle Feste del TEATRO CARCANO” di Milano.

PER LE FESTE REGALA TEATRO. Regalare teatro è un modo originale, gentile e poco impegnativo per farsi ricordare. Fino al 6 gennaio è in vendita la TESSERA DI NATALE: due posti in poltronissima a 40 euro per gli spettacoli in cartellone dall’1 gennaio al 19 maggio 2019.

UNA FIABA SULLE PUNTE PER FESTEGGIARE L’ANNO NUOVO

Da sabato 29 dicembre 2018 a martedì 1 gennaio 2019

Balletto del Sud

LA BELLA ADDORMENTATA

Musica Pëtr Il’ič Čajkovskij . Coreografie Fredy Franzutti

Per le feste di fine anno il Balletto del Sud sarà in scena con LA BELLA ADDORMENTATA, una delle sue produzioni più applaudite in Italia e all’estero. Ricca, romantica e piena di brio, la versione firmata da Fredy Franzutti riporta la fiaba di Perrault alle origini, ovvero alla novella Sole, Luna e Talia del seicentesco autore campano Giambattista Basile, ambientata nel Mezzogiorno d’Italia. Franzutti inserisce nella trama una precisa connotazione geografica e folklorica, collocando le vicende della principessa Aurora nel suo Salento e sostituendo la puntura del fuso con il morso della tarantola. Tra i danzatori gli eleganti Nuria Salado Fusté e Carlos Montalvan, applauditissimi lo scorso anno al Teatro Carcano in “Carmen”.

Domenica 31 dicembre si terranno due rappresentazioni, alle 18,30 e alle 22,00. Al termine del secondo spettacolo si festeggerà il nuovo anno con spumante, panettone e un petit buffet.





PER LA BEFANA, METTI YLLANA NELLA CALZA!

Da venerdì 4 a domenica 6 gennaio 2019

Yllana

CHEFS

orari: 4 e 5/1 ore 20,30 | 6/1 ore 16,00

Yllana – proprio quelli di PaGAGnini - è una storica e amatissima compagnia teatrale spagnola, pluripremiata ed applaudita in tutto il mondo. Il suo teatro non verbale – e quindi universale - parte da situazioni di vita quotidiana insaporite da una massiccia dose di energia, tanta arguzia e un pizzico di senso del rischio. Umorismo irriverente, ironia e coinvolgimento, combinati con buffi suoni onomatopeici e una stralunata gestualità, sono gli ingredienti con cui Yllana crea un mondo surreale e delirante dove tutto può accadere. Al Carcano sarà in scena con CHEFS, esilarante parodia della nuova mania collettiva per l’alta cucina.





info@teatrocarcano.com | www.teatrocarcano.com

TEATRO CARCANO - corso di Porta Romana, 63 –20122 Milano

_©Angelo Antonio Messina