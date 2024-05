“Un viaggio nel benessere termale”



Chianciano Terme, Maggio 2024 - Le Terme di Chianciano, uno dei poli termali più conosciuti della Toscana, tra la Val di Chiana e la Val d’Orcia, patrimonio dell’UNESCO, saranno protagoniste domani, venerdì 24 maggio, durante la puntata di Agorà, in onda su Rai 3 dalle 8.00 alle 9.45, il programma di approfondimento politico e sul territorio condotto da Roberto Inciocchi, con un servizio dedicato alle cure termali, spa e benessere, con un focus particolare sulle terme accessibili a tutte le età.

Un viaggio nel mondo delle Terme di Chianciano, esplorando i numerosi vantaggi delle acque termali e delle strutture dedicate al benessere. Gli spettatori avranno inoltre l'opportunità di ascoltare le testimonianze degli ospiti, che condivideranno le loro esperienze e i benefici ottenuti grazie ai trattamenti termali.

Nel servizio anche gli interventi della Dott.ssa Silvia Barrucco, medico termale e giornalista, e dell Direttore delle Terme di Chianciano, Mauro della Lena, che avranno la possibilità di parlare dell’approccio olistico al benessere di Terme di Chianciano, luogo dove prendersi cura di sé e condividere momenti di piacere.

Le Terme di Chianciano con i Parchi Acqua Santa e Fucoli, le Piscine termali Theia e la Spa Terme Sensoriali, sono l’oasi perfetta dedicata al wellness dove il tempo pare fermarsi. Grazie alle proprietà preziose delle acque bicarbonato-solfato-calciche, che agiscono sia all’interno che all’esterno dell’organismo, al centro medico specializzato Institute for Health di Terme di Chianciano e a un approccio olistico che integra percorsi sensoriali, cure mediche, check up specialisti, percorsi gastronomici e momenti di relax, il benessere termale di Chianciano regala sia una purificazione dello spirito che una rigenerazione totale del corpo.

Con questo servizio le Terme confermano l'impegno costante nel fornire servizi di alta qualità e nel promuovere uno stile di vita sano e equilibrato attraverso le cure termali, in convenzione con il Sistema Sanitario Italiano (SSN).

Si ricorda quindi l’appuntamento su Rai 3 con Agorà venerdì 24 maggio dalle ore 8.00, per scoprire come le terme possano offrire un rifugio di salute e benessere per persone di tutte le età.



TERME DI CHIANCIANO

Le Terme di Chianciano sono conosciute in tutta Italia grazie ai benefici delle loro acque termali; attualmente i loro servizi si possono suddividere tra quelli proposti dall’ Institute for Health, la clinica della salute termale delle Terme di Chianciano, e quelli di benessere e relax, come le Piscine Termali Theia e la SPA Terme Sensoriali.

Grandi spazi immersi nel verde come quelli del Parco Acqua Santa, con le sue sale moderne e storiche e il suo bistrot completano l’offerta per un nuovo concetto di salute e benessere, che consente di rilassarsi e concedersi del tempo per sé.

Terme di Chianciano “Institute for Health” è una vera e propria clinica della salute termale, ed offre un’ampia gamma di programmi personalizzati per la prevenzione, la diagnosi, e la riabilitazione per molteplici patologie o stati di malessere psicofisico.

I programmi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione proposti dall’Institute for Health prevedono l’integrazione delle Acque termali di Chianciano all’interno di innovativi percorsi clinici, diagnostici e riabilitativi, al fine di amplificarne l’efficacia in maniera naturale: i programmi prevedono inoltre piani alimentari personalizzati, elementi di diagnostica genetica e metabolica all’avanguardia, protocolli di esercizio fisico personalizzato, oltre a sessioni di terapie complementari e medicina naturale.

L’equilibrio tra gli elementi che costituiscono la base dell’approccio alla salute di Terme di Chianciano Institute for Health concorre al raggiungimento dei corretti stili di vita e di migliori livelli di salute, equilibrio e benessere psicofisico della persona.