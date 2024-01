KingnovyPC: Mini PC 12a Gen. Windows 11, Intel Alder Lake N100 3.4GHz, 16GB DDR5, 1TB PCIe, 4K 60Hz, WiFi6, BT5.2 - Prestazioni Potenti in un Design Compatto!

Il Mini PC portatile di KingnovyPC, appartenente alla 12a generazione, è un concentrato di potenza racchiuso in un design compatto e versatile. Dotato del processore Intel Alder Lake N100, con velocità massima di 3.4GHz, 16GB di RAM DDR5, e uno spazio di archiviazione PCIe da 1TB, questo mini PC offre prestazioni avanzate in un formato ridotto.

Il sistema operativo Windows 11 Pro pre-installato fornisce un ambiente intuitivo e moderno, rendendo questo mini PC ideale per utilizzi personali e professionali. Con un design di soli 12,4 x 11,2 x 4,1 cm, il mini PC può essere facilmente posizionato sulla scrivania o montato dietro il monitor grazie alla staffa inclusa, ottimizzando lo spazio di lavoro.

Le capacità multischermo sono un punto forte di questo mini PC, con supporto per tre display 4K simultanei attraverso le porte HDMI, DP e Tipo-C. La grafica Intel UHD assicura una qualità visiva eccezionale, rendendo il mini PC ideale per attività multitasking e la gestione di compiti complessi.

La connettività è garantita da 4 porte USB (2 USB 2.0, 2 USB 3.2), facilitando la connessione di periferiche come proiettori e stampanti. La presenza di WiFi6 e BT5.2 assicura una connessione veloce e affidabile.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, il mini PC presenta un SSD PCIe M.2 2280 da 16GB/32GB e opzioni di archiviazione da 1TB a 2TB M.2 2280. Questo non solo fornisce ampio spazio per i tuoi dati, ma assicura anche una risposta veloce e senza ritardi.

Il prezzo competitivo di 366,07€, che include l'IVA, rende questo Mini PC KingnovyPC una scelta conveniente per coloro che cercano potenza e versatilità in un pacchetto compatto. Acquista ora e trasforma la tua esperienza informatica con prestazioni potenti e un design elegante.