"Per noi fare pizza non è solo un mestiere: è creatività, è passione, è espressione. È una forma di dialogo continua...", dice lo staff de LaBotta di Lainate (MI) sui social, raccontando le emozioni che si provano regalano momenti di relax ai propri ospiti. LaBottega di Lainate (MI) è aperta ogni giorno a pranzo - puoi prenotare ☎ 02.93571316. Dalle 18 è invece disponibile il servizio di Take Away o Delivery con Just Eat.

La proposta de Labottega, a Lainate (MI), è decisamente allettante e mette insieme pizza d'eccellenza e piatti perfetti per godersi momenti spensierati. La cucina che spazia tra i classici della tradizione italiana partendo da materie prime di qualità, selezionate seguendo la stagionalità. Pizze d'eccellenza, ecologica, cotte in un forno elettrico certificato dalla Associazione Pizza Verace Napoletana (AVPN).

Completa una cantina con 60 etichette di tutta Italia, scelte dal wine specialist Simone Martinelli, in cui non mancano birre artigianali e distillati d'eccezione. Il tutto in un locale, tra dehor e interno, è spazioso (150 coperti) e accogliente.

LA BOTTEGA MEDIA INFO / PHOTO HI RES

http://lorenzotiezzi.it/labottega-lainate-mi/

Labottega - Lainate (MI)

Cucina, pizza, cantina

Gli artigiani del gusto italiano

via Pagliera 48, 20020 Lainate (MI)

0293571316

https://www.instagram.com/labottegalainate/

https://www.facebook.com/labottegalainate

http://labottegalainate.com

https://www.justeat.it/restaurants-labottega-vera-pizza-napoletana-lainate/menu